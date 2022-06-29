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الأربعاء، 29-06-2022 10:24 م

الإحتفال بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة سحم الثقافية بإربد

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الوكيل الاخباري - أقام ملتقى سحم الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد في مسرح بلدية الشعلة اليوم الأربعاء،الحفل الختامي لجائزة سحم الثقافية للإبداع الأدبي، وفعاليات مهرجان الأقحوانة الشعري والذي تنظمه رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، بمناسبة الإحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022.

وأكد مدير الهيئات الثقافية في وزارة الثقافة سالم الدهام، أهمية الجائزة بدعم ورعاية للأجيال الشابة والناشئة، للوصول إلى مصاف المثقفين والكتاب على مستوى الوطن، مشيرا الى أن الكتابة والثقافة هي جزء مهم من بناء شخصية الإنسان وتعمل على تمكين الهوية الوطنية الأردنية.

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