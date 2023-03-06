الإحصاءات العامة تتقدم في مؤشر نشر البيانات المفتوحة

الوكيل الإخباري - تقدمت دائرة الإحصاءات العامة بمقدار 13 علامة في مؤشر نشر البيانات المفتوحة، حيث ارتفعت علامة الأردن لتصل إلى 66 في العام الماضي، مقابل 53 في عام 2020.

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وأشارت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن ترتيب الأردن عالمياً في مجال نشر البيانات المفتوحة تقدم من المركز 82 عالميا في العام 2020، ليصل إلى المركز 37 في العام الماضي 2022.



ويقيس المؤشر مدى تغطية وانفتاح البيانات التي تنشرها دائرة الإحصاءات العامة على موقعها الإلكتروني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والحسابات القومية.



يشار إلى أن هذا التقييم ينفذ مرة كل سنتين، ويشمل تقييم كافة المؤشرات التي تنشرها الدول في المواضيع المختلفة، ويصدر التقرير عن منظمة مراقبة البيانات المفتوحة الدولية والتي تعتبر مرجعاً لقياس أداء الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم.



وعملت الدائرة على تطوير إجراءاتها في هذا المجال بدعم من برنامج الاستثمار الشامل والشفاف والمستجيب للتغير المناخي الممول من البنك الدولي وضمن مشروع بناء قدرات دائرة الإحصاءات العامة.