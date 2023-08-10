الإحصاءات :انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.18%

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران الماضي، والذي يشير الى انخفاضٍ نسبته (3.18%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، وبالمقابل ارتفع الرقم القياسي العام لشهر حزيران من عام 2023 بنسبة 1.81% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

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أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي العام للنصف الأول من عام 2023 بنسبة (3.34%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.



وعلى مستوى الأرقام القياسية فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من عام 2023 ليصل 91.87 مقابل 94.89 لنفس الشهر من عام 2022، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من عام 2023 ليصل 91.87 مقابل 90.23 مقارنة مع الشهر الذي سبقه.



وعلى المستوى التراكمي فيلاحظ انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ليصل 89.19 مقابل 92.27 لنفس الفترة من عام 2022.