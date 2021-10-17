الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 08:46 م

الإحصاءات تعقد دورة القيادة العليا بالتعاون مع الإحصاءات البريطانية

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الوكيل الاخباري - عقدت دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع مكتب الإحصاء البريطاني، دورة القيادة الإدارية العليا، والتي تستهدف القادة الإداريين والفنيين في الدائرة وتستمر لمدة أسبوع.

وحسب بيان صحافي، اليوم الأحد، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور شاهر الشوابكة خلال افتتاحه الدورة إن القيادة الناجحة تتميز بالمهارة والابداع وإن تطوير القدرات للقائد ينعكس ايجاباً على بيئة العمل".

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