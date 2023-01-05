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الخميس، 05-01-2023 05:10 م

الإحصاءات تكشف نسبة البطالة في الأردن

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الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2022، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:

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• بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2022 (23.1%) بانخفاص مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2021، وبارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2022.


• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2022 (20.5%) مقابل (33.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.


• وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من عام 2022 مع الربع الثاني للعام 2022 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.


اشارت النتائج إلى أن 59.3% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 40.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.


• تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 29.5% مقابل 81.8% للإناث.


• بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.9% للمجموع (42.1% للذكور مقابل 67.5% للإناث).


• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 29.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مادبا بنسبة بلغت 16.8%.


المشتغلون:
• 25.4% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.
• تركز 57.7% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.3%.


• 48.6% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و10.0% ثانوي و41.0% أعلى من الثانوي.


• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.6% هم مستخدمون بأجر (83.4% للذكور مقابل 95.7% للإناث).    

 

 

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