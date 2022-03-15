الإحصاءات توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

الوكيل الإخباري - وقعت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية تعاون بينها وبين برنامج الأغذية العالمي تهدف الى تعزيز قدرات الدائرة في عدد من المجالات.



وتركز الاتفاقية على تعزيز القدرة في مجال الدراسات التحليلية للأمن الغذائي، وأسعار السوق ومنصة التنبيهات لشبكات الأمان، نظم الرصد والإبلاغ وعرض المعلومات وجمع البيانات، ونظم وبرامج التخزين والتحليل، والتشارك في البيانات، ورصد الأمن الغذائي واجراء المسوحات ذات العلاقة به، ورصد الأسعار والأسواق بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن توفير البيانات الاحصائية الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية في الاردن.

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وتأتي الاتفاقية في إطار دعم برنامج الأغذية العالمي للحكومة وتعزيزاً لسياسات الحكومة الرامية إلى وضع الأمن الغذائي على سُلّم أولوياتها، باعتباره أحد القضايا التنموية الأساسية، والإسهام في تطوير وتعزيز القدرات الوطنية الأردنية من أجل تحسين مستوى الأمن الغذائي والتّغذوي.

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