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السبت، 10-12-2022 11:56 ص

الإدارات المرورية تكشف أسباب الحوادث خلال نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - كشفت الإدارات المرورية أبرز أسباب الحوادث التي تم التعامل معها خلال عطلة الاسبوع. 

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وقالت الدوريات الخارجية إنه تم ضبط سرعات متهورة خلال عطلة نهاية الاسبوع على الطريق الصحراوي، والمطار، وشويعر ، بالرغم من انتشار الضباب ببعض هذه المواقع .

وأشارت إلى أن من أبرز ما تم ضبطه، مركبة تسير بسرعة 213 كلم / ساعة، و  196 كلم و 217 كلم و 190 كلم.


من جهتها قالت إدارة السير، إن التتابع القريب وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة والانشغال بمشتتات الانتباه كانت من أبرز أسباب حوادث السير نهاية الاسبوع، التي نتج عن بعضها إصابات بشرية.

 




 

 


 

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