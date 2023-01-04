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الأربعاء، 04-01-2023 08:49 ص

الإدارات المرورية: جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة

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الوكيل الإخباري - أكد التقرير المروري أن جميع الطرق الداخلية والخارجية في المملكة سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر حتى الآن، فيما تشهد بعض المناطق انخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية بنسب متفاوتة.

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وبينت الإدارات المرورية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن معظم مناطق الوسط والجنوب الغربي وأجزاء من المناطق الشمالية شهدت تساقط للأمطار، فيما تشكّل الضباب في بعض المناطق أبرزها سطح معان باتجاه الحسينية وحتى طريق رأس النقب.

ودعت السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب، عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.



 




 

 


 

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