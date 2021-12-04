السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

متسولة تطلب من وزير التنمية نقوداً في الشارع العام .. وهذا ما حدث ! - فيديو

عويس : إصابات كورونا في الجامعات في 3 أشهر عن يوم في المدارس

التعليم العالي : جرعتا لقاح كورونا شرط لدخول الحرم الجامعي

بريطانيا تسجل 127 وفاة و 42848 إصابة بكورونا

مفتي عام المملكة يعلن الاثنين غرة شهر جمادى الأولى

الإدارة العامة ينظم لقاء تعريفيا للأمناء والمدراء العامين الجدد

قطر: 85.5% من السكان حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

انقلاب شاحنة في اربد

محاضرة توعوية عن أثر المخدرات بمركز شابات الوسطية

مجمع اللغة يفتتح موسمه الثقافي الـ 39 الاثنين المقبل

السبت، 04-12-2021 06:20 م

الإدارة العامة ينظم لقاء تعريفيا للأمناء والمدراء العامين الجدد

122021219443943888102


الوكيل الاخباري - نظم مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، اليوم السبت، لقاء تعريفيا للأمناء والمدراء العامين ممن شغلوا مواقعهم خلال العامين 2020 -2021 لتبادل الخبرات والاطلاع على القضايا المشتركة بين جميع الدوائر الحكومية.

وأكد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور إبراهيم الجازي، خلال رعايته اللقاء اليوم السبت، أن تعزيز التشاركية وتوحيد اللغة بين الدوائر الحكومية يسهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف الوطنية بصورة تكاملية وبأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، مما يعظم مستوى الإنجاز الكلي للجهاز الحكومي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021280128240547015

متسولة تطلب من وزير التنمية نقوداً في الشارع العام .. وهذا ما حدث ! - فيديو

11202130175824473635170

عويس : إصابات كورونا في الجامعات في 3 أشهر عن يوم في المدارس

122021492542747432176

التعليم العالي : جرعتا لقاح كورونا شرط لدخول الحرم الجامعي

12202015173344947693094

مفتي عام المملكة يعلن الاثنين غرة شهر جمادى الأولى

1220211111422890765221

محاضرة توعوية عن أثر المخدرات بمركز شابات الوسطية

220203132014131627787

مجمع اللغة يفتتح موسمه الثقافي الـ 39 الاثنين المقبل

أخبار متعلقة
1120211418185753511906

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

1

الشبول : جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الاقتصاد الاردني

11202124175735939434721

ورشة عمل حول تطوير وتحديث استراتيجية دائرة المشتريات الحكومية

خمسينات 2

تفاوت كبير بالحوافز المدفوعة للكوادر في الجامعات الرسمية

11202121115143303527240

وزارة الصحة تُطلق نظاماً الكترونياً مركزياً لإدارة الأسرة

7ef9d166-4f5f-4e9a-9af7-db8bab4cc83d

الإدارة العامة تطلق المرحلة الثانية من برنامج القيادات الحكومية