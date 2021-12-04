الإدارة العامة ينظم لقاء تعريفيا للأمناء والمدراء العامين الجدد

الوكيل الاخباري - نظم مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، اليوم السبت، لقاء تعريفيا للأمناء والمدراء العامين ممن شغلوا مواقعهم خلال العامين 2020 -2021 لتبادل الخبرات والاطلاع على القضايا المشتركة بين جميع الدوائر الحكومية.



وأكد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور إبراهيم الجازي، خلال رعايته اللقاء اليوم السبت، أن تعزيز التشاركية وتوحيد اللغة بين الدوائر الحكومية يسهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف الوطنية بصورة تكاملية وبأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، مما يعظم مستوى الإنجاز الكلي للجهاز الحكومي.

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