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الخميس، 03-06-2021 04:17 م

الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الإدارة المحلية البلديات والمجالس البلدية كافة إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة والتأكد من التزام القطاعات بأوامر الدفاع والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل.
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وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "استنادا لتعميم وزير الصناعة والتجارة والتموين والمتضمن الخطة الحكومية للوصول إلى صيف آمن والسماح بفتح القطاعات المغلقة بشكل تدريجي اعتبارا من تاريخ 2021/6/1 وعلى 3 مراحل، يتطلب التأكد من التزام هذه المنشآت بأوامر الدفاع والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل".

وبينت أنه سيتم متابعة أسماء المنشآت التي قامت بالتوقيع على التعهد من قبل صاحب المنشأة للالتزام بتنفيذ بروتوكول وزارة العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا تزويد مدير المجالس المحلية بشكل يومي بأسماء المنشآت التي قامت بالتوقيع على التعهد خاص من قبل صاحب العمل للالتزام ببروتوكول وزارة العمل بإجراءات العمل والتدابير الواجب اتباعها تمهيدا لفتح المنشأة.

 




 

 


 

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