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الخميس، 24-11-2022 08:19 ص

الإدارة المحلية تطلب من غرف الطوارئ اتخاذ الاحتياطات لمواجهة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - طلبت وزارة الإدارة المحلية من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات والاحتياجات اللازمة لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي ستؤثر على المملكة بدءا من الخميس وحتى السبت المقبل، في ضوء نشرة إدارة الأرصاد الجوية التي تتحدث عن حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة.

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وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول خاصة في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.


وشددت وزارة الإدارة المحلية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.


وقررت الوزارة فتح غرفة الطوارئ الرئيسية فيها يومياً وذلك بهدف التواصل الدائم مع غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من جهة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع غرف الطوارئ في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من جهة ثانية، هذا علاوة على متابعة التطورات في الحالة الجوية في مختلف مناطق المملكة أولاً بأول من جهة ثالثة.


وأعلنت الوزارة بأن رقم غرفة الطوارئ الرئيسية فيها هو (064641393).


 




 

 


 

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