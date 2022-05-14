الإدارة المحلية تعقد برنامجا تعريفيا بالعمل البلدي بالبحر الميت

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الوزارة جاهزة لتيسير وتسهيل عمل البلديات ومساعدة مجالسها، لتقوم بواجباتها في مجالات توسيع الخدمة العامة، وتعزيز التنمية المحلية.



ولفت كريشان إلى أن البلديات الـ (100) في المملكة هي الأذرع الوطنية القادرة على إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية المحلية، في مختلف مناطق المملكة، اعتماداً على خصوصية وميزة كلّ بلدية.



جاء ذلك خلال الرعاية المُشتركة بين وزير الإدارة المحلية وسفيرة كندا في الأردن دونيكا بوتي لانطلاق البرنامج التعريفي بالعمل البلدي لرؤساء البلديات مساء اليوم السبت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.

اضافة اعلان