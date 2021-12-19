الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري- طلبت وزارة الإدارة المحلية من رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومدراء الشؤون البلدية في المحافظات والألوية إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في غرف العمليات التابعة لها، والاستعداد للحالات الطارئة التي سترافق المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين.

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وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التأكد من تنظيف مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد و تثبيت اليافطات واللوحات الاعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير، والتأكد من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، إلى جانب التفقد والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.



كما أكدت وزارة الإدارة المحلية على غرف عمليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة بالتطورات أولاً بأول والقيام بإرسال التقارير الدورية والحوادث فور وقوعها من خلال نظام ( إدارة طوارئ الشتاء) الإلكتروني الخاص بالوزارة، مدعمة بالصور والفيديوهات القصيرة.



كما طلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض، وتعميم أرقام هواتف غرف الطوارئ الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات على صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل والإعلام كافة.



يُشار إلى أن غرف العمليات في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والأولوية فتحت أبوابها منذ بدء موسم الشتاء، واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات المُسبقة لمواجهة الحالات الطارئة خلال المنخفضات الجوية التي ستؤثر على المملكة.



هواتف غرفة الطوارئ الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية:



4631987-06 مباشر

4622372-66 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269



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