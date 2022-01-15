الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ القصوى بالجنوب

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، حالة الطوارئ القصوى في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الجنوب، وحالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الشمال والوسط.



وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعاون والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.



وهواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية: 4631987-06 مباشر، و4622372-06 مباشر، والمقسم 4622372-06 فرعي (421).

اضافة اعلان