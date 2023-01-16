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الإثنين، 16-01-2023 03:10 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة جنوب وشرق المملكة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في شرق وجنوب شرق المملكة بما فيها منطقة البحر الميت وبعض مناطق الوسط، بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة حالياً، وفق ما أفادت به النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية اليوم، حيث يتوقع في ساعات ما بعد العصر هطولات أمطار غزيرة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مع احتمال ضعيف لتساقط بعض الزخات الخفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر فوق قمم جبال الشراة لفترة قصيرة وغير مؤثرة. فيما أعلنت الوزارة حالة الطوارئ الخفيفة في باقي مناطق المملكة.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية ومناطق الوسط والبحر الميت بشكل رئيسي الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوية والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.


ووجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.


ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.


وشددت وزارة الإدارة المحلية على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات  والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

 




 

 


 

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