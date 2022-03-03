الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 01:01 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءً من اليوم الخميس وحسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حالياً، والذي يصاحبه هطولات غزيرة للأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، حسبما أفادت النشرة الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، ويُرافق المُنخفض أيضاً عواصف غبارية في مناطق جنوب وشرق المملكة مصحوبة برياح شديدة مع تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق أحياناً.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.


وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، والتأكد من انسياب مياه الأمطار بشكل طبيعي في مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد وتثبيت اليافطات واللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير، والتأكد من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، إلى جانب التفقد والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.


وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض والتطورات المصاحبة له.


هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:


06-4631987 مباشر
06-4622372 مباشر
المقسم: 4641393-06
فرعي (421) 
فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:
064650239
064652269


 




 

 


 

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