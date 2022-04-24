الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الحسين للسرطان يوقع اتفاقية تعاون مع الألماني للأبحاث

أول رحلة طيران من أبو ظبي تحطّ الخميس في العقبة

تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

الأشغال تكشف موعد صرف مستحقات مقاولي مشروع الباص السريع

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

حركة نشطة بالأسواق بعد صرف رواتب الموظفين

اجتماع للجنة الأوبئة بعد العيد.. ولا قرار بإلغاء الكمامة حتى الآن

الأحد، 24-04-2022 04:51 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

0L5A1677


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءا من مساء اليوم الأحد وحتى يوم غد الاثنين، وذلك حسب تطورات المنخفض الجوي حيث ستشهد العديد من مناطق المملكة أمطارا رعدية غزيرة وتساقط زخات برد في بعض المناطق علاوة على الغبار وعواصف رملية، وهبات رياح قوية. 

اضافة اعلان


ودعت غرف الطوارئ الرئيسية بالوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية إلى التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية على ضرورة تفقد المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية وشمال ووسط المملكة، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.

 وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فورا، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق الحالة الجوية.


هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:


064631987 مباشر
064622372 مباشر
المقسم: 4641393-06
فرعي (421) 
فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:
064650239
064652269

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202215185142902567790

الحسين للسرطان يوقع اتفاقية تعاون مع الألماني للأبحاث

1650804471609

فريق زها الثقافي يفوز بجائزة التميز الهندسي على مستوى العالم

تن

أول رحلة طيران من أبو ظبي تحطّ الخميس في العقبة

c

الورش الاقتصادية: توفير مصادر للمياه بطريقة غير تقليدية

إجازة-عيد-الفطر-في-المملكة-العربية-السعودية-للعام-1443هـ

تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

F2E29650-DFAC-4526-B7BA-A285C6FB15BD

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر

أخبار متعلقة
main_image5edb59e3e6cc1

خطة لتأهيل المشاريع التنموية التابعة لبلدية معان

WhatsApp Image 2022-03-26 at 3.43.35 PM

الأشغال تتعامل مع 86 بلاغا خلال المنخفض

WhatsApp Image 2022-03-26 at 2.48.02 PM

الحواتمة: نسعى لتعزيز الشراكة بين الأمن والمجتمع

268589

المومني: محاسبة غير الملتزمين في الدوام

WhatsApp Image 2022-03-22 at 10.01.57 AM

هل يمكن إعادة الانتخابات البلدية؟.. المستقلة للانتخاب توضح

907608689

مخزون السدود يصل إلى 90 مليون م3 بنسبة 32%