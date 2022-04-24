الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءا من مساء اليوم الأحد وحتى يوم غد الاثنين، وذلك حسب تطورات المنخفض الجوي حيث ستشهد العديد من مناطق المملكة أمطارا رعدية غزيرة وتساقط زخات برد في بعض المناطق علاوة على الغبار وعواصف رملية، وهبات رياح قوية.

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ودعت غرف الطوارئ الرئيسية بالوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية إلى التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي.



وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية على ضرورة تفقد المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية وشمال ووسط المملكة، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.



وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فورا، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق الحالة الجوية.



هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:



064631987 مباشر

064622372 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269