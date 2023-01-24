الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

الثلاثاء، 24-01-2023 01:48 م

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

1666363661743


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين المهيدات ارتفاع قيمة التحصيلات من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) في عام 2022 .اضافة اعلان


وقال المهيدات لـ "الوكيل الاخباري" ان قيمة التحصيلات من ضريبة الأبنية والمسقفات في العام الماضي بلغت 67 مليون دينار في حين بلغت 66 مليون دينار في عام 2021.

وحول قرار تمديد فترة الإعفاءات نهاية العام الماضي أوضح المهيدات أن في اليوم الأول تم تحصيل حوالي 400 ألف دينار وفي اليوم الثاني 570 ألف دينار واليوم الثالث مليون و400 ألف دينار وفي اليوم الرابع تم تحصيل حوالي 300 ألف دينار وفي آخر يوم تم تحصيل مليون و350 ألف دينار.

واشار أن المكلفين الذين قاموا بتسديد هذه الضريبة قبل نهاية العام استفادوا من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء الكامل من الغرامات، إضافة إلى الإعفاء من أصل الضريبة بنسبة 10 بالمئة في حال الدفع النقدي، و15 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني للابنيه السكنية والزراعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صندوق المعونة الوطنية-(أرشيفية)

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

WhatsApp Image 2023-01-24 at 2.46.15 PM

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

458877

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

Cut7dpFW8AAMTYj

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

زززز

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm (2)

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

أخبار متعلقة
ww

مندوبا عن رئيس الوزراء.. كريشان يفتتح محطة العقبة للسفن السياحية

62b1e3be9ce2a

الإدارة المحلية: 320 مليون دينار قيمة مديونية البلديات

423690

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

ديوان الخدمة

الخدمة المدنية تدعو الأسماء التالية للتعيين