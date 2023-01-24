الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



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أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين المهيدات ارتفاع قيمة التحصيلات من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) في عام 2022 .وقال المهيدات لـ "الوكيل الاخباري" ان قيمة التحصيلات من ضريبة الأبنية والمسقفات في العام الماضي بلغت 67 مليون دينار في حين بلغت 66 مليون دينار في عام 2021.وحول قرار تمديد فترة الإعفاءات نهاية العام الماضي أوضح المهيدات أن في اليوم الأول تم تحصيل حوالي 400 ألف دينار وفي اليوم الثاني 570 ألف دينار واليوم الثالث مليون و400 ألف دينار وفي اليوم الرابع تم تحصيل حوالي 300 ألف دينار وفي آخر يوم تم تحصيل مليون و350 ألف دينار.واشار أن المكلفين الذين قاموا بتسديد هذه الضريبة قبل نهاية العام استفادوا من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء الكامل من الغرامات، إضافة إلى الإعفاء من أصل الضريبة بنسبة 10 بالمئة في حال الدفع النقدي، و15 بالمئة في حال الدفع الإلكتروني للابنيه السكنية والزراعية.