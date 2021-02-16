الإدارة المحلية تنشر ارقاما للتواصل لمن تتقطع بهم السبل

الوكيل الاخباري - خصصت وزارة الإدارة المحلية 120 غرفة إيواء في مختلف مناطق المملكة لمن تتقطع بهم السبل خلال الظروف الجوية السائدة.

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ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وأخذ الحيطة والحذر تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة.

وشددت على ضرورة ابتعاد المواطنين ومربي المواشي عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وتجنب ركن المركبات على جوانب الطرق كي لا تعيق حركة الآليات المخصصة لفتح الطرق، نظرا لاحتمالية تشكل السيول والفيضانات وتراكم الثلوج في بعض مناطق المملكة.



وأكدت أن جميع بلديات المملكة على أتم الاستعداد وبجاهزية عالية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وأن الآليات والمعدات على أهبة الاستعداد، فيما تم استئجار ما يلزم للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى وتستقبل الشكاوى والملاحظات على أرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة: 064631987، 064622372، 064652697، فاكس غرفة العمليات المركزية: 064650239، 064652269، أو ايميل غرفة العمليات المركزية [email protected]

المصدر - بترا



