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الأحد، 20-03-2022 09:47 م

الإدارة المحلية تنفذ فعاليات مكثفة للتشجيع على المشاركة بالانتخابات

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الوكيل الاخباري - كثّفت وزارة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والثقافة والتعليم العالي اللقاءات الحوارية مع قطاعات الناخبين والشباب والمرأة وطلبة الجامعات في مختلف المحافظات والألوية، بهدف تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات التي ستجري الثلاثاء المقبل .

وعقدت الوزارة لقاءات حوارية وتفاعلية حول هذه الانتخابات، بتكليف من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مع طلبة عدد من الجامعات بالتعاون مع برنامج "أنا أشارك" أحد برامج مؤسسة ولي العهد، وبتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

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