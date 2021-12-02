الإدارة المحلية: توزيع 58 عربة نفايات على 5 بلديات

الوكيل الإخباري

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- باشرت وزارة الإدارة المحلية توزيع عربات نفايات على خمس بلديات ضمن مشروع دعم البلديات الممول من اتحاد البلديات الكندي.وقالت الوزارة في ادراج لها عبر فيسبوك، إنه تم البدء بتوزيع عربات نفايات لبلديتي أم البساتين والجيزة في محافظة العاصمة ضمن مشروع دعم البلديات الممول من اتحاد البلديات الكندي، واستكمال مبادرات خِطط إدارة النفايات الصلبة في البلديات.وأكدت انه سيتم يوم السبت القادم توزيع عربات نفايات لبلديات شيحان وبصيرا والشراة، بحيث تشمل هذه المرحلة توزيع (58) عربة نفايات على البلديات الخمسة.وأشارت إلى أن مشروع دعم البلديات الأردنية الممول من اتحاد البلديات الكندي (FCM) يهدف الى دعم وتطوير البلديات، ومساعدتها على القيام بدورها التنموي، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال التأهيل والتدريب الحديث للكوادر العاملة فيها و كذلك تقوية القيادة والقدرات الإدارية في البلديات بهدف دمج المجتمع بطريقة فعالة، إضافة إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة في البلديات ، وتمويل المشاريع الصغيرة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة.ويعد المشروع دليلا على الشراكة والعلاقات المتينة بين الأردن وكندا، حيث وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 20.7 مليون دولار كندي على مدار خمس سنوات، منها 19.6 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، و1.1 مليون دولار كندي مساهمة عينية على شكل مساعدات تقنية مقدمة من اتحاد بلديات كندا.كما ساعد مشروع " دعم البلديات في الأردن" على توفير الفرصة للخبراء الكنديين والأردنيين لتبادل الأدوات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي واللامركزية والسلوك المجتمعي.وقدم المشروع المساعدة الفنية للبلديات ، ومؤسسات المجتمع المدني في 12 بلدية في المملكة، ضمن محاور عدة هي؛ حوكمة البلديات وإدارة النفايات الصلبة منذ ان تم إطلاقه في العام 2018.