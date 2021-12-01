الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 10:12 ص

الإدارة المحلية :حالة طوارئ خفيفة بسبب المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة بدءاً من يوم صباح اليوم الأربعاء وحسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وطلبت من غرف العمليات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

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كما طلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الإدارة المحليات بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى  في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.


هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:


06-4631987 مباشر
06-4622372 مباشر
المقسم: 4641393-06
فرعي (421) 


 




 

 


 

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