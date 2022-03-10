الإدارة المحلية: حملة للتشجيع على الانتخابات في الجامعات

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الإدارة المحلية يوم الأحد القادم سلسلة جديدة من اللقاءات الحوارية مع الطلبة في عدد من الجامعات الأردنية، وذلك بالتعاون مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والتعليم العالي والثقافة ضمن الحملة الوطنية للترويج للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجري في الثاني والعشرين من شهر آذار الجاري.

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وستكون باكورة هذه اللقاءات الحوارية مع الطلبة في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية (الأحد القادم 13/3/2022)، بمشاركة عدد من الأمناء العامين للوزارات وبحضور عددٍ من المسؤولين في المحافظة.



وقد أعدت وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية برنامجاً يتضمن لقاءات حوارية في (13) جامعة لتغطية أقاليم المملكة الثلاثة، وضمان التواصل مع الطلبة الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع الأردني.



وفيما يلي برنامج اللقاءات الحوارية:







