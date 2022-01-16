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الأحد، 16-01-2022 10:36 ص

الإدارة المحلية: رش الملح على الطرق المتوقع أن تشهد انجماد

رش


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات، أن ناثرات للملح ستقوم برش الملح على الطرق المتوقع أن تشهد حالات انجماد كإجراء استباقي حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

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وأضاف مهيدات في حديثه لإذاعة الأمن، أن وزارة الإدارة المحلية أعدت خطة مسبقة للتعامل مع الظروف الجوية ” الخفيفة والمتوسطة والقصوى” وتبعاً للظروف الجوية التى يتم الاعلان عنها من قبل إدارة الأرصاد الجوية.


وقال المهندس مهيدات، إنه في حالات الانجماد المتوقعة يوم غد ستقوم وزارة الإدارة المحلية ومن خلال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية بإيصال رسائل للإخوة المواطنين بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم ومن خطر استخدام المركبات في ظل توقعات تشكل الانجماد خوفاً من الحوادث المرورية وما قد ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.


 




 

 


 

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