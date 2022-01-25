الإدارة المحلية: طوارئ قصوى للمنخفض القطبي

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الإدارة المحلية أنها وضعت خطة متكاملة في غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة و100 غرفة طوارئ في البلديات و17 غرفة طوارئ في مجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق الاردن ، بهدف التعامل مع الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء.ونظراً لما أعلنته دائرة الأرصاد الجوية عن تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، فقد أعلنت الوزارة حالة الطوارئ القصوى في غرفتها الرئيسية بمركز الوزارة بعمّان وكافة غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة، وذلك للتعامل مع الحالة الجوية.وأصدرت الوزارة تعميماً عاجلاً للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف مناطق المملكة للبدء من اليوم بالاستعداد للحالة الجوية جاء فيه:نظرا للحالة الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس 26-27/1/2022 ولغايات التأكد من الجاهزية القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي القادم للعمل على ما يلي:1- رفع مستوى حالة الطوارئ للدرجة القصوى.2- فتح غرف الطوارئ 24 ساعة والبقاء على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد ترافق هذا المنخفض وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة بالإضافة إلى غرف العمليات والطوارئ في الوزارات و المؤسسات والدوائر الرسمية الأخرى ذات العلاقة.3- التأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.4-توزيع الآليات قبل دخول المنخفض الجوي في مواقع عملها في مختلف المناطق.5- تأمين الآليات العاملة لديكم بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية.6- توفير عدد كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل .7- في حال تساقط الثلوج للعمل على متابعة فتح الطرق أولا بأول لتجنب تراكمها وخاصة الطرق الرئيسية وإعطاء الأولوية للشوارع التي تخدم المواطنين والمرافق العامة، وأبرزها: (المراكز الصحية، المخابز، محطات الوقود، المقابر، .... الخ ) .8- تفقد مجاري الأودية والسيول والعبارات وأماكن تجمع المياه والبؤر الساخن بشكل دوري.9- عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم .10- التنبيه على المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق المنخفضة وحواف الأودية ومناطق تشكل السيول بأخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إن استدعت الظروف ذلك.11- التأكد من جاهزية مراكز الإيواء التي تم تجهيزها مسبقا لإستقبال المواطنين عند الحاجة.12- السماح للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستئجار الآليات في حالات الضرورة خلال المنخفض الجوي .13- -توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المسندة اليهم، وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي :- الإعاشة: توفير الطعام والشراب اللازم طول فترة العمل.- الإسكان: توفير المنام المناسب للذين تقتضي طبيعة أعمالهم الإقامة في مركز العمل.- الوقود : تأمين متطلبات التدفئة والإنارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة.- النقل : تأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم.14- تزويد وزارة الإدارة المحلية وعبر نظام طوارئ الشتاء الالكتروني أولاً بأول بتقارير عن الحالة الجوية والحوادث التي يتم التعامل معها ومعالجتها و وفق الآلية المعتمدة بالنظام .وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.وبحسب النشرة الجوية الرسمية التي أصدرتها دائرة الأرصاد الجوية فإن المملكة تتأثر بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي من أصل قطبي حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، فيما تكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر، و ستضعف مع ساعات المساء فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وستكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة.وبناء على ذلك فإن وزارة الإدارة المحلية تهيب بالأخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر، وقيادة المركبات بتأنٍ وانتباهٍ لتفادي خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط الثلوج، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية أيضاً في بعض مناطق البادية.وتحذر الوزارة أيضاً المواطنين من مخاطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة والإبلاغ عن أي حالة طارئة على هواتف:4631987-06 مباشر4622372-06 مباشرالمقسم: 4641393-06فرعي (421)فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:4650239-064652269-06