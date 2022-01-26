الإدارة المحلية :124 مركز إيواء في مختلف بلديات المملكة استعداداً للمنخفض

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية أنه تم تجهيز (124) مركز إيواء بطاقة حوالي (1500) سرير في مختلف بلديات المملكة استعداداً للمنخفض الجوي من أصل قطبي، الذي أعلنت الوزارة على أثره بدءاً من يوم أمس الثلاثاء حالة الطوارئ القصوى.

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وأضاف في تصريح صحفي بأن الوزارة و بإيعاز من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ساعدت في تجهيز مراكز الإيواء في القاعات العامة لكثير من البلديات حتى تكون جاهزة للتعامل السريع مع الأضرار التي تلحق بالمواطنين جراء فيضانات الأمطار والسيول والثلوج، إضافة إلى المواطنين والسياح وضيوف الأردن الذي تنقطع بهم السُبل، خاصة في المناطق السياحية وعلى الطرق الرئيسية، وذلك بهدف توفير مكان آمن لهم.



وعلى صعيد متصل قال المهندس مهيدات إن غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية تتابع لحظة بلحظة الحالة الجوية ميدانياً من خلال ربط (100) غرفة طوارئ في البلديات و(17) غرفة طوارئ في مجالس الخدمات المشتركة بنظام (طوارئ الشتاء الالكتروني) في الوزارة، والذي تقوم من خلاله كافة غرف الطوارئ بتزويد غرفة الطوارئ الرئيسية بتقارير ميدانية مكتوبة وتشمل أيضاً الصور والفيديوهات عن الحالة الجوية والحوادث التي يتم التعامل معها ومعالجتها ميدانياً في مختلف مناطق المملكة.



وأعاد مهيدات التأكيد على وجوب التعاون والتنسيق والتكامل بين غرف الطوارئ في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.



أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية:

4631987-06 مباشر

4622372-06 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ الرئيسية المباشرة:

4650239-06

4652269-06