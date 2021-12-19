الإعدام شنقا لقاتل شقيقته رميا بالرصاص بدافع الشرف - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام شخص أقدم على قتل شقيقته رميا بالرصاص بدافع الشرف، ذلك بعد أن أدانته المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

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وكان المتهم سبق وأن حاول قتل شقيقته، بعد أن وضعها داخل باص يمتلكه وأثناء المسير باتجاه سد وادي العرب، قفز المحكوم من الباص وترك شقيقته بداخله، حتى تلقى حتفها بحادث سير، لكن بالرغم من تدهور الباص لم تفارق المغدورة الحياة، بل تعرضت لبعض الإصابات حيث تمكنت من النجاة بعد أسعفت إلى المستشفى وتلقت العلاج.

وحسب قرار الحكم فإن المحكوم، قرر خلال عام 2019 الإجهاز على شقيقته، حيث توجه إلى منزلها وبحوزته سلاح مذخر، ولدى وصوله ليلا قام بقطع التيار الكهربائي عن منزلها من خلال إنزاله قاطع الكهرباء، منتظرا خروج شقيقته لغايات إطلاق النار عليها، إلا أنها لم تستطلع سبب انقطاع التيار الكهربائي، ومكث قليلا خلف نافذة غرفة منزلها، ثم دخل وأطلق عليها 4 أعيرة نارية، ما أدى إلى مقتلها.

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهم بتهتي الشروع التام بالقتل القصد وقضت بحبسه 12 عاما، كما قضت بحبسه مدة عام بسبب حيازته لسلاح ناري بدون ترخيص، ومن ثم قررت الأخذ بالعقوبة الأشد وهي الإعدام شنقا.