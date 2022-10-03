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الإثنين، 03-10-2022 09:43 م

الإعلامي غالب الحديدي : زيارة ولي العهد منحتني الأمل

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الوكيل الاخباري - أعرب الإعلامي والأديب غالب الحديدي عن سعادته بزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى منزله اليوم الإثنين.

وكتب الحديدي، مساءً، عبر صفحته على فيسبوك، “قال الشاعر زهير بن أبي سلمى: ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم، لكن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظه الله مسحت قول الشاعر ومنحتني الأمل وحب الحياة.”

وتابع الحديدي “زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين حفظه الله غمرتني بالسعادة والفرحة و الإعتزاز لما لمسته من سموه من تواضع و خلق رفيع وهذا ليس بغريب عن العائلة الهاشمية الذي توارثته الأجيال جيلا بعد جيل.”

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