الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

الوكيل الإخباري - خضع الزميل الإعلامي محمد الوكيل لعملية جراحية فجر اليوم الأحد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

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وأجرى العملية الجراحية للزميل الوكيل، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور راكان اللوزي.



وكان يعاني الزميل الوكيل من آلام الدسك الشديدة والتي تطلبت تدخلاً جراحياً دقيقاً من الدكتور اللوزي، حيث أُجريت العملية في مستشفى الرشيد العام.



ويتقدم الإعلامي محمد الوكيل مقدم برنامج الوكيل على راديو هلا، وناشر موقع الوكيل الإخباري، ومؤسس ومالك مجموعة الوكيل للإعلام، "بعد حمد الله على سابغ نِعمه"، من الدكتور راكان اللوزي، ومستشفى الرشيد العام بالشكر والامتنان على ما قدموه من اهتمام بالغ ورعاية منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى نجاح العملية.



يشار الى ان الدكتور اللوزي من أبرز استشاريي جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري ، ورافق جلالة الملك عبدالله الثاني في رحلة العلاج من الانزلاقات في الفقرات الصدرية بمدينة فرانكفورت الألمانية.



كما يشار الى أن مستشفى الرشيد العام من المستشفيات الرائدة في العاصمة عمان والذي استطاع العام الماضي من التوسع ليصبح مستشفى عام بخدمات مميزة ويقدم العديد من العلاجات والاختصاصات الطبية والتداخلات الجراحية.