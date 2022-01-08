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السبت، 08-01-2022 06:21 م

الإعلان عن أسبوع عربي خليجي للتوعية بالسرطان

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الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام لرابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان ورئيس جمعية "الأورام الأردنية" في نقابة الأطباء الدكتور سامي الخطيب، عن إقامة الأسبوع العربي الخليجي للتوعية بالسرطان 2022 في الفترة الواقعة بين 1 إلى 7 شباط المقبل.

وقال الخطيب في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن الجمعية قررت وضمن برنامج التوعية من السرطان إقامة هذا الأسبوع بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان ونقابة الأطباء ومركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة والعديد من الجهات الرسمية والخاصة.

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