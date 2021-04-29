الإعلان عن إجراءات صلاتي العشاء والتراويح اليوم

الوكيل الإخباري -تعتزم وزارة الأوقــاف والشؤون والمقدسات الإسلاميــة ، الإعلان

عن إجـــراءات صلاة العشاء وصلاة التراويح ومدتها، وذلك اليوم الخميس.

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وكانت الحكومة قد قررت السماح للمواطنين ، بآداء صلاة التراويح والعشاء في المساجد سيراً على الأقدام اعتباراً من غد الجمعة، وللمدة التي يحددها وزير الأوقاف.

وقد لاقى القرار الترحيب الشعبي ، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.