الأحد 25-10-2020
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الإعلان عن إجــراءات فتح الحدود البرية اليوم

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الأحد، 25-10-2020 07:56 ص

ضوابط لأعداد المسافرين

الإعلان عن إجــراءات فتح الحدود البرية اليوم

فراية
العميد مازن الفراية


الوكيل الإخباري - تعتزم الحكــومة"، الأحد ، الإعــلان عن إجراءات العمل على المعابر الحدودية البريّة، وفق البروتوكول الصحي ، إثـــر جائحة كورونا، لاستقبال القادمين إلى المملكــة ، وذلك من خلال مدير عمليات خليّــة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمــات، العميــد مازن الفراية.

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وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد ، أشار - في وقت سابق -أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافريــن في هذه المرحلةـ تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

 

ولفت العايد ، إنه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين، ابتداءً من يوم الخميس 29 تشرين الأول الجاري، ووفق بروتوكول صحي ، وإجــراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونيّــة.

 

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