الإعلان عن إنطلاق أول جامعة للعلوم الطبية في العقبة

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس مجلس جامعة العقبة للعلوم الطبية، المهندس علي أبو الراغب، عن انطلاق أول جامعة طبية متخصصة في الأردن بعد حصولها على الاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحجم استثمار يصل إلى نحو 120 مليون دينار قابلا للزيادة.

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وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن الجامعة تشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم العالي في الأردن، ولا سيما في مجال الطب وطب الأسنان، مبينا أن إقامة الجامعة في مدينة العقبة؛ سيعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الجنوب، والمدينة بشكل خاص.



من جانبه، أوضح رئيس هيئة المديرين للجامعة، الدكتور أسامة ماضي، أن الجامعة تضم مستشفى تعليميا وتدريبيا متطورا يجري العمل على إنشائه، لدعم العملية التعليمية في الجامعة، مبينا أن الجامعة ستستقبل الفوج الأول من الطلبة للعام الدراسي الجديد 2023/2022 بواقع 150 طالبا في تخصص الطب البشري و150 تخصص طب الأسنان.



بدوره، بين الشريك المؤسس للجامعة ميشيل الصايغ، أن الجامعة ستستقطب الطلبة الدارسين من مختلف دول الإقليم ودول العالم، بما في ذلك الطلبة من داخل المملكة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كل سبل النجاح والتميز للعملية التدريسية فيها.