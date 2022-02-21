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الإثنين، 21-02-2022 05:12 م

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

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  الوكيل الاخباري - بدأت مديرية ثقافة محافظة البلقاء، اليوم الاثنين، باستقبال الطلبات لمقترحات المشاريع الثقافية الخاصة بفعاليات "لواء الفحيص وماحص" مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي.

وقال مدير الثقافة الدكتور معتصم الغوشة، إن المديرية قامت منذ الخميس الماضي بالإعلان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن فتح باب تقديم الطلبات لمقترحات المشاريع الخاص بمدن الثقافة ومن خلال 10 محاور رئيسية تم تحديدها من قبل وزارة الثقافة وفق نماذج معتمدة لذلك.

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