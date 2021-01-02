الإعلان عن استكمال 4 مشاريع للباص سريع التردد اليوم

الوكيل الإخباري-

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تعلن أمانة عمان الكبرى، السبت، عن استكمال وجاهزية 4 مشاريع ضمن الباص سريع التردد، المتوقع تشغيله نهاية عام 2021.وقال الناطق باسم أمانة عمان، ناصر الرحامنة، إن المشاريع التي سيعلن عنها أمين عمان يوسف الشواربة خلال مؤتمر صحفي السبت، هي مشروع محطة ركاب صويلح، تقاطع ميدان المدينة الرياضية، شارع الجامعة الأردنية، ومحطة ركاب رأس العين.تشكل المشاريع الجديدة نقلة نوعية في قطاع النقل البري وتسهم في تخفيف الازدحامات المرورية في العاصمة، بحسب الأمانة.وبحسب الرحامنة، سيعلن أمين عمان أيضا عن خدمة إلكترونية جديدة في الأمانة هي إصدار رخصة مهن لأول مرة، إضافة إلى خدمات أخرى.ويمتد الجسر العلوي الأول في تقاطع ميدان المدينة الرياضية، من شارع الملكة رانيا إلى شارع الشهيد، فيما يمتد الثاني من شارع الملكة علياء إلى شارع الشريف ناصر بن جميل.وأعادت الأمانة تأهيل شارع الجامعة الأردنية وتركيب جسور مشاه كهربائية في الشارع. فيما شملت محطة ركاب صويلح مبنى يتكون من 6 طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لحركة الانطلاق والتشغيل، وإنشاء مدخل سفلي ومخرج علوي يربط مع الجسر الحالي.مشروع الباص السريع ممول بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 117 مليون دينار.