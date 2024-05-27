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الإثنين، 27-05-2024 09:22 ص

الإعلان عن الامتحان النظري للمرشحين للقبول ببرامج الاختصاص العالي بالطب في الجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري- قالت الجامعة الهاشمية انه سيتم اجراء امتحان القبول النظري للأطباء المرشحين للقبول ببرامج الاختصاص العالي في الطب اليوم الاثنين  من الساعة (2) الثانية ظهرًا ولغاية الساعة (3:30) الثالثة والنصف من بعد الظهر في مختبرات ابن حيان والخوارزمي في حرم الجامعة الهاشمية.

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وبينت الجامعة الهاشمية في منشور عبر "فيسبوك" انه لن يتم النظر بالطلبات المخالفة لشروط اعلان برامج الاختصاص العالي  في الطب أو عدم صحة البيانات المقدمة بالطلب أو عدم اكتمالها مهما كانت النتيجة في الامتحان.


وأشارت إلى احضار وثيقة اثبات الشخصية (هوية الأحوال المدنية او جواز السفر) والحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة.


وأضافت أن أماكن تواجد المختبرات في حرم الجامعة الهاشمية:
مختبـــر ابن حيان – مبنى المطاعم الطابق الثاني
مختبر الخوارزمي – مبنى المطاعم الطابق الثاني


 




 

 


 

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