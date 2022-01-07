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الجمعة، 07-01-2022 01:34 م

الإعلان عن الفائزين بالسحب التاسع لجوائز تلقي مطعوم كورونا

فلوس


الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب التاسع لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركات أورنج وأمنية وزين، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

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وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع خمسة فائزين هم: قمر حسام محمد حطيني من إربد، وفاء سالم سليم التين من مأدبا، هله سليمان عليان سويدان من الزرقاء، روعة هايل عاطف الدراوشة من معان، مراد سليم ابراهيم الدبور من العقبة، وتبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.


ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواءً أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.


وتبرع بجوائز السحب الثامن لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، وبنك الإسكان، والبنك العربي، وبنك صفوة الإسلامي، وشركة أمنية.


 




 

 


 

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