الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء (399) طالباً وطالبة مستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة ومدارسهم مشمولة بهذه المكرمة ولكنهم حتى تاريخه لم يتقدموا بطلب الاستفادة من المكرمة، يرجى منهم الدخول إلى رابط التقديم للاستفادة من المكرمة والموجود على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد :أنقر هنا وتقديم طلب الاستفادة وتسديد رسم تقديم الطلب في موعد أقصاه نهاية دوام يوم بعد غد الاثنين الموافق 5 / 9 / 2022 وبخلاف ذلك سيفقدون حقهم في المكرمة.

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وفيما يلي أسماء الطلبة مرتبين حسب الترتيب الأبجدي

1 ابرار زيدان عبد الله المرابحة

2 إبراهيم عاطف صبحي الجوهري

3 ابراهيم محمود ابراهيم الحسنات

4 احلام عيد عوده ابو جعيبه

5 احمد انور احمد الزواهره

6 احمد حسن هويمل الذياب

7 احمد ذياب نهار الشرفات

8 أحمد رزق عبد السلام المجالي

9 احمد سالم سلامه السراحين

10 احمد سليمان محمد المعايعه

11 أحمد سليمان نادر سليمان المراعبه

12 احمد صالح سعد الخشان

13 احمد عبد السلام عسكر السرحان

14 احمد عبد الله محمد السرحان

15 احمد عبيد سليمان الخوالده

16 احمد عمر حسن مرشد

17 احمد عواد سعود الغيالين

18 احمد عوده الله سالم الرماضين

19 احمد فايز سالم الزعبي

20 احمد محسن علي مرايحه

21 احمد محمد امين الضمور

22 احمد محمد سامي الجنايده

23 احمد محمد عبد الكريم رضوان

24 احمد منصور عليوي المساعيد

25 احمد نصري محمد عنيزات

26 اخلاص محمد غضيان المراعيه

27 ارياف سليمان عادي النواصرة

28 اريام خالد كريم الجريبيع

29 اريج محمد عبد المجيد الشوابكه

30 ازدهار قاسم حمدان ابو غره

31 اسامه خلف سليمان الغويري

32 اسامه روحي محمد عبيد

33 اسامه محمد حامد الضمور

34 استبرق عيد عواد الخطبا

35 اسراء ابراهيم محمد شريتح

36 اسراء شليويح نهار المساعيد

37 اسراء عبدالله مشوح الشرفات

38 اسراء هليل سالم الصقور

39 اسعد عواد عفاش القطعان

40 اسلام شافي عايد السميحيين

41 اسلام غازى عايد العيفة

42 اسلام هاني حامد العثامنة

43 اسماء جهاد محمد النعيمات

44 اسماء حمدان رجاء الشرفات

45 اسماء عبد الكريم سليمان العجالين

46 اسماء محمد صباح الزلابيه

47 افياء مصطفى عبد الرحيم مهيدات

48 إكرام رثعان عوده الركيبات

49 الشاكر لله هيثم يوسف ابو زيد

50 المثنى احمد عواد القبوص

51 اليسار حسين عواد الرياحي

52 اليقين احمد عبد الله السحالين

53 امال كريم جبر قنطار

54 اماني عبد الله مصطفى الرشايده

55 امل رافع سماح السالم

56 امل سالم عوده العواسة

57 امل عطيه محمد الروافعه

58 امل علي فرحان الخنازره

59 اميمه صقر غالب العكايله

60 أمية ياسر اسماعيل المجالي

61 انس حسين خليل المصالحه

62 انس علي نبيه الشمايله

63 انسام وضاح حسين الفرهود

64 انعام ارشود حسين العندلي

65 انفال سلامة حماد الزوايده

66 انوار عبدالله جزاع السميحيين

67 انوار محمد عقله الذيابات

68 اهداب عليان محمد البنوي

69 ايات جمعه علي العونات

70 ايات رشيد سليمان الحيوات

71 ايات محمود مدالله القضاة

72 ايلاف محمود مصطفى بيبرس

73 ايمان خالد خلف الركيبات

74 ايمان ضيف الله عياده العداسين

75 ايمان عبدالله سليمان المزنه

76 ايمان نصار علي ابو بدر

77 ايناس خلف داهوك المزاوده

78 ايناس صالح جبريل اللواما

79 ايه سعود مناع الدحيم

80 ايه هاني سالم هليل

81 ايهاب نضال عطيه عوده

82 ايهم مصطفى محمود الهور

83 ايهم يحيى محمد جرادات

84 آلاء عيد محمد الرواجفه

85 آيات سعود سالم العويضات

86 آيه سليم جميل المناصير

87 آيه محمد سليمان العطون

88 آيه محمد صبيح السعيديين

89 بتول جميل عبد الرحمن العكايله

90 بتول حسن فنخور الشرعه

91 بتول صايل امين البيايضه

92 بدر عبد الله محمد الجريري

93 براءه علي عبدالله السواعير

94 بروج عبد عبد الله البيايضه

95 بسمه حسن موسى ابو عويضه

96 بشار سلمان علي الاحيوات

97 بشار عبد الكريم بركات الزواهرة

98 بشرى ابراهيم عقيل السرحان

99 بشرى سالم محمد المناجعه

100 بشرى سمير عقيل الطوافشه

101 بشير نادى علي العباسي

102 بكر علي عقله الهريس

103 بكر مفلح عوجان المدارمه

104 بلقيس خلدون مدالله الذنيبات

105 بلقيس عبد الله عواد الخرمان

106 بنان محمود صالح النعيمات

107 بهاء غسان سامح الشمايله

108 بيان حميده مخلوف المعاقله

109 بيان خالد عيد الخضيرات

110 بيان ضويحي سليمان ابو غره

111 بيان مهدي نصار المراعيه

112 تالا جمال ذيب سربل

113 تامر سعود ارشيد الرحامنة

114 تسنيم حسين حمد السعيديين

115 تسنيم رياض محمد ابو خضير

116 تسنيم عبد الله عرمش الشرفات

117 تكريم سليمان عبد الكريم الفقهاء

118 تمارا عبد الله راشد السلايطه

119 تهاني مخلد عايد الجمعان

120 جعفر احمد فارع الشريده

121 جنى خلف كامل ذينات

122 جنى محمد راكان الجادر

123 جيانا عيد سلمان المشاقبه

124 جيهان سالم سليم الزول

125 حذيفه احمد عيد الخرشه

126 حذيفة بلال محمود الدسوقي

127 حذيفه عمر عبد العزيز الشمري

128 حسين ماجد شهاب القضاة

129 حمده حميد عوده ابو سعدي

130 حمزه احمد اشعير الصويتي

131 حمزه علي جويعد بني صخر

132 خالد سائد ابراهيم الخالدي

133 خالد محمد خالد الزغول

134 خالد محمد غمر المساعيد

135 خالد مخلد محمد القضاه

136 خالد مرعي سليمان المشاهره

137 خديجه محمد عبد الله العلياني

138 خليل عقله خليل بني بكار

139 دانه ارحيل علي الفاخري

140 ديمه عطا الله محمد الزوايده

141 دينا ياسر محمود السواغنه

142 ذكرى موسى عطيوى العراقده

143 راشد فايز بركات المساعفه

144 راكان نايل علي البطونيه

145 رامي محمد احمد عبابنه

146 رامي محمد سلامه البسيس

147 رانيا احمد مخيمر السعيدين

148 ربا محمد ذيبان الجماعين

149 ربيعة خليل عواد السعيديين

150 رحمه ابراهيم علي العونات السعيديين

151 ردينه عبد الله سليمان العمارين

152 رشا خالد حمدان الرصاعية

153 رشا محمد فلاح العجول

154 رعد جروح سليمان ابو نوير

155 رغد سليمان محمد الزواهره

156 رغد سليمان هليل الصقور

157 رغد عطا الله احمد الحمدان

158 رغد منصور معوض الدماني

159 رغد موسى عقله الزوايده

160 رمزي ايمن صبحي الشراب

161 رنا ممدوح هليل المساعيد

162 رناد علي مبروك السحالين

163 رناد علي مهدي الذيابات

164 رنيم غازي علي السلمان

165 رهف سليمان علي القضاه

166 روزان خلدون عايد المساعيد

167 روعه حسين مشرف الخالدي

168 روعه محمد قسيم العزي

169 رولا عبد المجيد عبد الرحمن العكايله

170 روند طارق عبد الرحمن الذنيبات

171 ريتاج طايل علي السحيم

172 ريناد محمد غصاب الحديان

173 زكريا جمال سليمان العبدالله

174 زكريا محمد خلف المساعيد

175 زيد ابراهيم عبد الله الوديان

176 زيد جمال صالح المناصير

177 زيد كامل احمد شريعة

178 زيد ياسين محمد حوامده

179 زينب ندا تومان ابوتايه

180 ساجده حسن مطر الطرمان

181 ساجده عادل محمد عيال عواد

182 ساره حماد عوده الملاعبه

183 ساره رائد نواف الصبره

184 ساره ماجد احمد الجرابشة

185 سالم عواد سالم الفلحيين

186 سالم محمد عبد الكريم البلوي

187 سامي زياد محمد الشوبكي

188 سجا عبد الكريم محمود الشرفات

189 سجود يحيى سالم الرشايده

190 سجى محمد صباح بني خالد

191 سجى نبيل عزام العزام

192 سديل غياض علي الشرفات

193 سدين اسماعيل محمد الجبور

194 سدين امجد خالد المجالي

195 سدين جمال بركات الجازي

196 سفيان حسين محمد السحالين

197 سلام طايل احمد الجعارات

198 سلام عبد الرزاق اسماعيل الذنيبات

199 سليمان احمد سليمان كساسبه

200 سما محسن جليل الزبن

201 سماح ابراهيم حميد ابو احميد

202 سميه سبتي سليم المساعيد

203 سند عوده ابراهيم الزواهره

204 سند عيد ونس الدمانيه

205 سندس احمد محمد مساعيد

206 سندس خالد عبد الرحيم المناصير

207 سهل عوده سلامه ابو الهية

208 سوار فهد اثنيان الشمالات

209 سوسن عيد مفلح الحردان

210 سيف الدين رائد فواز الهلالات

211 سيف عقله عبد الرزاق الزعبي

212 شذى منصور حرب ابو شندي

213 شروق خلف مرزوق الزيود

214 شفاء عبدالله غضيان المراعيه

215 شهد جمال حماد السرديه

216 شهد خالد سالم القطعان

217 شهد محمود رشيد الصويت

218 شيماء خضر فياض الهدبان

219 صائب ايمن رضا الشرفات

220 صفاء فالح اعتيق المزنة

221 صقر كريم سليمان الكعابنه

222 صهيب فخرى محمد الطنشات

223 صهيب نزيه سلامه المصاروه

224 ضحى تيسير عوده الركيبات

225 ضحى حسين هلال الشرفات

226 ضحى سويلم سلامه السعيديين

227 ضحى عايد عوده الهدبان

228 ضياء الدين محمد محمود العمايره

229 طارق فالح خلف الخضير

230 طارق فايز عوده العويضات

231 طارق ناصر محمود بني عامر

232 طالب علي طالب الخوالده

233 طلال احمد علي المزايده

234 طلال بدر صالح ابوتايه

235 طلال عاكف عبد الحافظ الرهايفه

236 طيف ياسر صقر المخاريز

237 عاصم موسى حمد السلامه

238 عامر احمد محمد دراغمة

239 عامر جعفر احمد العرود

240 عائشه سعود محمد العياش

241 عائشه عبد الله محمود عفاني

242 عبد الرحمن احمد كامل مقدادي

243 عبد الرحمن ايمن تركي ارشيدات

244 عبد الرحمن علي سالم الزوايده

245 عبد الرحمن عواد حسن الشخوت

246 عبد الرزاق صالح خليف الشرفات

247 عبد العزيز سلامه عوده السعيديين

248 عبد الله علي نزال النعيمات

249 عبدالرحمن خلدون منصور المحاورة

250 عبدالرحمن عبد الرحيم عبد الله عيال عواد

251 عبدالرحمن غسان محمود الطيب

252 عبدالرحمن موسى سليمان الرواجفه

253 عبدالله عادل ابراهيم الزعبي

254 عبدالله عاطف علي الوشاوشة

255 عبدالله عبدالعزيز مطلب السبيله

256 عبدالله غالب عبد الله دبيس

257 عبدالله محمد ناصر المسلم

258 عبدالله يحيى ابراهيم الصمادي

259 عبدالمجيد طلال هلال الشنابله

260 عريب زهير محمد مهيدات

261 علاء عزمي علي ابو سمره

262 علي حسين محمود الصالح

263 علي محمد دخيل الله العونات

264 علي مخلد سلامه ابو قديري

265 علي نور موفق غضبان الدهامشه

266 عمر صالح سلامه الحماد

267 عمر عارف عوده بني خالد

268 عمر عبد الله محمد بني مفرج

269 عمران عمران حسين النورسي

270 عمرو خالد صبح الجعافرة

271 عهود غصاب محمد العلياني

272 غاليه محمد علي المزاوده

273 غدير جراد سليمان المناجعه

274 غدير مهدي عايش ابو نوير

275 غفران علي سويلم الصقور

276 غفران علي عبدالله النعيمات

277 غفران غانم عوده الزوايده

278 غيث علي سليمان الزيود

279 فاتن حسن نهار المراغيه

280 فارس احمد مفلح الحسنات

281 فاطمه سليمان علي السعيدين

282 فاطمه عناد ضيف الله السعيديين

283 فرح سالم حسن المطاوع

284 فرح هاني علي الطراونه

285 فريد منصور عواد الخوالده

286 فهد فارس متعب البدر

287 قاسم سليمان محمد ابو صلاح

288 قتيبة عمر عبد العزيز الشمري

289 قصي حسين سالم الرفايعه

290 قصي فؤاد احمد جويفل

291 كرم سمير علي الدرابسه

292 لارا خالد عبدالله المساعيد

293 ليلى معتز احمد طلافحه

294 ماجده مدالله اقفيلي المساعيد

295 مادلين هشام خليل الضمور

296 مالك احمد سليمان سلايطة

297 مالك احمد ملوح المساعيد

298 مالك سالم موسى الصباحين

299 مالك محمد عبد الله العليمات

300 مثنى مسايل عبد الهادي الذيابات

301 محمد احمد خلف العمريين

302 محمد احمد عيسى مهيدات

303 محمد احمد ونس الزعبي

304 محمد اسماعيل محمد الذنيبات

305 محمد بكر احمد الخطيب

306 محمد جرمان مبارك الذنيبات

307 محمد حسين علي الزيود

308 محمد خالد محمد الجماليه

309 محمد خالد محمود شادوحي

310 محمد رافت محمد الشواشره

311 محمد زايد عبد العزيز الخوالده

312 محمد زياد عبد الرحمن السلايطه

313 محمد سائد عبد الرحمن عبد القادر

314 محمد طلال محمد سماره

315 محمد ظاهر سليمان حراحشه

316 محمد عبد الكريم عواد الزواهره

317 محمد عبد الكريم هلال الزيود

318 محمد عبد الله سودان الزوايده

319 محمد عبد الله محمد النصير

320 محمد عصام عبد العزيز الخطيب

321 محمد علاء الدين عايد خليل

322 محمد عماد ابراهيم الطوال

323 محمد عماد عبد المجيد الذنيبات

324 محمد عواد عوض الشرعه

325 محمد فواز احمد وحشات

326 محمد ماجد علي الفطيمات

327 محمد منصور نزال الحمدون

328 محمد موسى محمد المراعيه

329 محمد نعيم محمد الكساسبه

330 محمد يوسف سليمان بني كنانه

331 محمود تركي ضاحي الزعبي

332 محمود محمد حسين السيوف

333 محمود محمد خليل الرصاعي

334 مرام نوفل فلاح بني خالد

335 مرح قدر ياسين الزواهره

336 مروان خالد وحش الشرفات

337 مروه علي سليمان العودات

338 مريم عبد الله مطيع العمامره

339 مريم فراج مقيذيع السعيديين

340 مصعب ميسره عبد السلام سلمان

341 معاذ احمد علي ارقيبات

342 معتز انور احمد بني ياسين

343 معتصم منصور عوده الشوشان

344 معن خالد محمد الزعبي

345 ملاك سليمان مضيف ابوجلقة

346 ملاك عصام عبد المهدي الرحيباوي

347 ملاك غسان علي المراغيه

348 ملاك مرجي عطيه الشرفات

349 منار نايف علي الدعيسات

350 منتصر احمد عوده المسيعدين

351 منذر حياة عبد المحسن

352 مؤيد محمد عيسى الرواضيه

353 مياده علي عوده المراعيه

354 ميس محمد احمد دعامسه

355 ميسم دحام شحاده الخالدي

356 ناصر عاهد سالم العجلوني

357 ندى حسن عوده الزلابيه

358 ندى عبد الله عارف السليتي

359 ندى محمد حمد النجادات

360 ندين حسين محمد الحسينات

361 نسيم احمد علي الدراوشه

362 نغم ابراهيم منصور الحقيل

363 نغم احمد عواد الثوابيه

364 نغم ايمن فلاح الديكه

365 نغم حسين عقيل المشاقبه

366 نغم سلمان نزال السميحيين

367 نغم عباس حمود الضمور

368 نغم عبد الله خلف الشرفات

369 نغم وصفي فرحان الشرعة

370 نهى عيد سويلم الزوايده

371 نوال محمد عيسى الرواجفه

372 نور الهدى اسماعيل ياسين العشيبات

373 نور فيصل ظاهر الزعارير

374 نيفين عبد الله دخيل الله السعيديين

375 هاشم مجول مثقال المهباش

376 هبة الله سالم عبد الله السرحان

377 هبه عايد محمد الشرفات

378 هبه عبد اللطيف محمد الخريشه

379 هبه مرزوق عواد الشرعه

380 هديل نضال حسين المفلح

381 همام عبد الله سالم الدراوشه

382 هيثم عوده سليمان ابو نوير

383 هيثم محمد غضيان بني خالد

384 ود محمد محمد المناجعه

385 وسام حسن عيد عمارات

386 وسام عرفات طه الفقراء

387 وسيم علي جميل العبيسات

388 وفاء صايل محمد السعيديين

389 ياسمين سامي جميل العلي

390 ياسين حسن احمد عنيزات

391 يحيى عبد الحافظ حسن القرعان

392 يزيد عدنان عبد الغني الجعافرة

393 يقين زهير محمد ابو زيتون

394 يقين محمود سالم الشطي

395 يمان هيثم خلف المسيب

396 يوسف سعود عيد السميحيين

397 يوسف سلامه سالم الغريب

398 يوسف محمد حسين النجادات

399 يونس احمد فلاح المزايدهة

