الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء (399) طالباً وطالبة مستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة ومدارسهم مشمولة بهذه المكرمة ولكنهم حتى تاريخه لم يتقدموا بطلب الاستفادة من المكرمة، يرجى منهم الدخول إلى رابط التقديم للاستفادة من المكرمة والموجود على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد :أنقر هنا وتقديم طلب الاستفادة وتسديد رسم تقديم الطلب في موعد أقصاه نهاية دوام يوم بعد غد الاثنين الموافق 5 / 9 / 2022 وبخلاف ذلك سيفقدون حقهم في المكرمة.
وفيما يلي أسماء الطلبة مرتبين حسب الترتيب الأبجدي
1 ابرار زيدان عبد الله المرابحة
2 إبراهيم عاطف صبحي الجوهري
3 ابراهيم محمود ابراهيم الحسنات
4 احلام عيد عوده ابو جعيبه
5 احمد انور احمد الزواهره
6 احمد حسن هويمل الذياب
7 احمد ذياب نهار الشرفات
8 أحمد رزق عبد السلام المجالي
9 احمد سالم سلامه السراحين
10 احمد سليمان محمد المعايعه
11 أحمد سليمان نادر سليمان المراعبه
12 احمد صالح سعد الخشان
13 احمد عبد السلام عسكر السرحان
14 احمد عبد الله محمد السرحان
15 احمد عبيد سليمان الخوالده
16 احمد عمر حسن مرشد
17 احمد عواد سعود الغيالين
18 احمد عوده الله سالم الرماضين
19 احمد فايز سالم الزعبي
20 احمد محسن علي مرايحه
21 احمد محمد امين الضمور
22 احمد محمد سامي الجنايده
23 احمد محمد عبد الكريم رضوان
24 احمد منصور عليوي المساعيد
25 احمد نصري محمد عنيزات
26 اخلاص محمد غضيان المراعيه
27 ارياف سليمان عادي النواصرة
28 اريام خالد كريم الجريبيع
29 اريج محمد عبد المجيد الشوابكه
30 ازدهار قاسم حمدان ابو غره
31 اسامه خلف سليمان الغويري
32 اسامه روحي محمد عبيد
33 اسامه محمد حامد الضمور
34 استبرق عيد عواد الخطبا
35 اسراء ابراهيم محمد شريتح
36 اسراء شليويح نهار المساعيد
37 اسراء عبدالله مشوح الشرفات
38 اسراء هليل سالم الصقور
39 اسعد عواد عفاش القطعان
40 اسلام شافي عايد السميحيين
41 اسلام غازى عايد العيفة
42 اسلام هاني حامد العثامنة
43 اسماء جهاد محمد النعيمات
44 اسماء حمدان رجاء الشرفات
45 اسماء عبد الكريم سليمان العجالين
46 اسماء محمد صباح الزلابيه
47 افياء مصطفى عبد الرحيم مهيدات
48 إكرام رثعان عوده الركيبات
49 الشاكر لله هيثم يوسف ابو زيد
50 المثنى احمد عواد القبوص
51 اليسار حسين عواد الرياحي
52 اليقين احمد عبد الله السحالين
53 امال كريم جبر قنطار
54 اماني عبد الله مصطفى الرشايده
55 امل رافع سماح السالم
56 امل سالم عوده العواسة
57 امل عطيه محمد الروافعه
58 امل علي فرحان الخنازره
59 اميمه صقر غالب العكايله
60 أمية ياسر اسماعيل المجالي
61 انس حسين خليل المصالحه
62 انس علي نبيه الشمايله
63 انسام وضاح حسين الفرهود
64 انعام ارشود حسين العندلي
65 انفال سلامة حماد الزوايده
66 انوار عبدالله جزاع السميحيين
67 انوار محمد عقله الذيابات
68 اهداب عليان محمد البنوي
69 ايات جمعه علي العونات
70 ايات رشيد سليمان الحيوات
71 ايات محمود مدالله القضاة
72 ايلاف محمود مصطفى بيبرس
73 ايمان خالد خلف الركيبات
74 ايمان ضيف الله عياده العداسين
75 ايمان عبدالله سليمان المزنه
76 ايمان نصار علي ابو بدر
77 ايناس خلف داهوك المزاوده
78 ايناس صالح جبريل اللواما
79 ايه سعود مناع الدحيم
80 ايه هاني سالم هليل
81 ايهاب نضال عطيه عوده
82 ايهم مصطفى محمود الهور
83 ايهم يحيى محمد جرادات
84 آلاء عيد محمد الرواجفه
85 آيات سعود سالم العويضات
86 آيه سليم جميل المناصير
87 آيه محمد سليمان العطون
88 آيه محمد صبيح السعيديين
89 بتول جميل عبد الرحمن العكايله
90 بتول حسن فنخور الشرعه
91 بتول صايل امين البيايضه
92 بدر عبد الله محمد الجريري
93 براءه علي عبدالله السواعير
94 بروج عبد عبد الله البيايضه
95 بسمه حسن موسى ابو عويضه
96 بشار سلمان علي الاحيوات
97 بشار عبد الكريم بركات الزواهرة
98 بشرى ابراهيم عقيل السرحان
99 بشرى سالم محمد المناجعه
100 بشرى سمير عقيل الطوافشه
101 بشير نادى علي العباسي
102 بكر علي عقله الهريس
103 بكر مفلح عوجان المدارمه
104 بلقيس خلدون مدالله الذنيبات
105 بلقيس عبد الله عواد الخرمان
106 بنان محمود صالح النعيمات
107 بهاء غسان سامح الشمايله
108 بيان حميده مخلوف المعاقله
109 بيان خالد عيد الخضيرات
110 بيان ضويحي سليمان ابو غره
111 بيان مهدي نصار المراعيه
112 تالا جمال ذيب سربل
113 تامر سعود ارشيد الرحامنة
114 تسنيم حسين حمد السعيديين
115 تسنيم رياض محمد ابو خضير
116 تسنيم عبد الله عرمش الشرفات
117 تكريم سليمان عبد الكريم الفقهاء
118 تمارا عبد الله راشد السلايطه
119 تهاني مخلد عايد الجمعان
120 جعفر احمد فارع الشريده
121 جنى خلف كامل ذينات
122 جنى محمد راكان الجادر
123 جيانا عيد سلمان المشاقبه
124 جيهان سالم سليم الزول
125 حذيفه احمد عيد الخرشه
126 حذيفة بلال محمود الدسوقي
127 حذيفه عمر عبد العزيز الشمري
128 حسين ماجد شهاب القضاة
129 حمده حميد عوده ابو سعدي
130 حمزه احمد اشعير الصويتي
131 حمزه علي جويعد بني صخر
132 خالد سائد ابراهيم الخالدي
133 خالد محمد خالد الزغول
134 خالد محمد غمر المساعيد
135 خالد مخلد محمد القضاه
136 خالد مرعي سليمان المشاهره
137 خديجه محمد عبد الله العلياني
138 خليل عقله خليل بني بكار
139 دانه ارحيل علي الفاخري
140 ديمه عطا الله محمد الزوايده
141 دينا ياسر محمود السواغنه
142 ذكرى موسى عطيوى العراقده
143 راشد فايز بركات المساعفه
144 راكان نايل علي البطونيه
145 رامي محمد احمد عبابنه
146 رامي محمد سلامه البسيس
147 رانيا احمد مخيمر السعيدين
148 ربا محمد ذيبان الجماعين
149 ربيعة خليل عواد السعيديين
150 رحمه ابراهيم علي العونات السعيديين
151 ردينه عبد الله سليمان العمارين
152 رشا خالد حمدان الرصاعية
153 رشا محمد فلاح العجول
154 رعد جروح سليمان ابو نوير
155 رغد سليمان محمد الزواهره
156 رغد سليمان هليل الصقور
157 رغد عطا الله احمد الحمدان
158 رغد منصور معوض الدماني
159 رغد موسى عقله الزوايده
160 رمزي ايمن صبحي الشراب
161 رنا ممدوح هليل المساعيد
162 رناد علي مبروك السحالين
163 رناد علي مهدي الذيابات
164 رنيم غازي علي السلمان
165 رهف سليمان علي القضاه
166 روزان خلدون عايد المساعيد
167 روعه حسين مشرف الخالدي
168 روعه محمد قسيم العزي
169 رولا عبد المجيد عبد الرحمن العكايله
170 روند طارق عبد الرحمن الذنيبات
171 ريتاج طايل علي السحيم
172 ريناد محمد غصاب الحديان
173 زكريا جمال سليمان العبدالله
174 زكريا محمد خلف المساعيد
175 زيد ابراهيم عبد الله الوديان
176 زيد جمال صالح المناصير
177 زيد كامل احمد شريعة
178 زيد ياسين محمد حوامده
179 زينب ندا تومان ابوتايه
180 ساجده حسن مطر الطرمان
181 ساجده عادل محمد عيال عواد
182 ساره حماد عوده الملاعبه
183 ساره رائد نواف الصبره
184 ساره ماجد احمد الجرابشة
185 سالم عواد سالم الفلحيين
186 سالم محمد عبد الكريم البلوي
187 سامي زياد محمد الشوبكي
188 سجا عبد الكريم محمود الشرفات
189 سجود يحيى سالم الرشايده
190 سجى محمد صباح بني خالد
191 سجى نبيل عزام العزام
192 سديل غياض علي الشرفات
193 سدين اسماعيل محمد الجبور
194 سدين امجد خالد المجالي
195 سدين جمال بركات الجازي
196 سفيان حسين محمد السحالين
197 سلام طايل احمد الجعارات
198 سلام عبد الرزاق اسماعيل الذنيبات
199 سليمان احمد سليمان كساسبه
200 سما محسن جليل الزبن
201 سماح ابراهيم حميد ابو احميد
202 سميه سبتي سليم المساعيد
203 سند عوده ابراهيم الزواهره
204 سند عيد ونس الدمانيه
205 سندس احمد محمد مساعيد
206 سندس خالد عبد الرحيم المناصير
207 سهل عوده سلامه ابو الهية
208 سوار فهد اثنيان الشمالات
209 سوسن عيد مفلح الحردان
210 سيف الدين رائد فواز الهلالات
211 سيف عقله عبد الرزاق الزعبي
212 شذى منصور حرب ابو شندي
213 شروق خلف مرزوق الزيود
214 شفاء عبدالله غضيان المراعيه
215 شهد جمال حماد السرديه
216 شهد خالد سالم القطعان
217 شهد محمود رشيد الصويت
218 شيماء خضر فياض الهدبان
219 صائب ايمن رضا الشرفات
220 صفاء فالح اعتيق المزنة
221 صقر كريم سليمان الكعابنه
222 صهيب فخرى محمد الطنشات
223 صهيب نزيه سلامه المصاروه
224 ضحى تيسير عوده الركيبات
225 ضحى حسين هلال الشرفات
226 ضحى سويلم سلامه السعيديين
227 ضحى عايد عوده الهدبان
228 ضياء الدين محمد محمود العمايره
229 طارق فالح خلف الخضير
230 طارق فايز عوده العويضات
231 طارق ناصر محمود بني عامر
232 طالب علي طالب الخوالده
233 طلال احمد علي المزايده
234 طلال بدر صالح ابوتايه
235 طلال عاكف عبد الحافظ الرهايفه
236 طيف ياسر صقر المخاريز
237 عاصم موسى حمد السلامه
238 عامر احمد محمد دراغمة
239 عامر جعفر احمد العرود
240 عائشه سعود محمد العياش
241 عائشه عبد الله محمود عفاني
242 عبد الرحمن احمد كامل مقدادي
243 عبد الرحمن ايمن تركي ارشيدات
244 عبد الرحمن علي سالم الزوايده
245 عبد الرحمن عواد حسن الشخوت
246 عبد الرزاق صالح خليف الشرفات
247 عبد العزيز سلامه عوده السعيديين
248 عبد الله علي نزال النعيمات
249 عبدالرحمن خلدون منصور المحاورة
250 عبدالرحمن عبد الرحيم عبد الله عيال عواد
251 عبدالرحمن غسان محمود الطيب
252 عبدالرحمن موسى سليمان الرواجفه
253 عبدالله عادل ابراهيم الزعبي
254 عبدالله عاطف علي الوشاوشة
255 عبدالله عبدالعزيز مطلب السبيله
256 عبدالله غالب عبد الله دبيس
257 عبدالله محمد ناصر المسلم
258 عبدالله يحيى ابراهيم الصمادي
259 عبدالمجيد طلال هلال الشنابله
260 عريب زهير محمد مهيدات
261 علاء عزمي علي ابو سمره
262 علي حسين محمود الصالح
263 علي محمد دخيل الله العونات
264 علي مخلد سلامه ابو قديري
265 علي نور موفق غضبان الدهامشه
266 عمر صالح سلامه الحماد
267 عمر عارف عوده بني خالد
268 عمر عبد الله محمد بني مفرج
269 عمران عمران حسين النورسي
270 عمرو خالد صبح الجعافرة
271 عهود غصاب محمد العلياني
272 غاليه محمد علي المزاوده
273 غدير جراد سليمان المناجعه
274 غدير مهدي عايش ابو نوير
275 غفران علي سويلم الصقور
276 غفران علي عبدالله النعيمات
277 غفران غانم عوده الزوايده
278 غيث علي سليمان الزيود
279 فاتن حسن نهار المراغيه
280 فارس احمد مفلح الحسنات
281 فاطمه سليمان علي السعيدين
282 فاطمه عناد ضيف الله السعيديين
283 فرح سالم حسن المطاوع
284 فرح هاني علي الطراونه
285 فريد منصور عواد الخوالده
286 فهد فارس متعب البدر
287 قاسم سليمان محمد ابو صلاح
288 قتيبة عمر عبد العزيز الشمري
289 قصي حسين سالم الرفايعه
290 قصي فؤاد احمد جويفل
291 كرم سمير علي الدرابسه
292 لارا خالد عبدالله المساعيد
293 ليلى معتز احمد طلافحه
294 ماجده مدالله اقفيلي المساعيد
295 مادلين هشام خليل الضمور
296 مالك احمد سليمان سلايطة
297 مالك احمد ملوح المساعيد
298 مالك سالم موسى الصباحين
299 مالك محمد عبد الله العليمات
300 مثنى مسايل عبد الهادي الذيابات
301 محمد احمد خلف العمريين
302 محمد احمد عيسى مهيدات
303 محمد احمد ونس الزعبي
304 محمد اسماعيل محمد الذنيبات
305 محمد بكر احمد الخطيب
306 محمد جرمان مبارك الذنيبات
307 محمد حسين علي الزيود
308 محمد خالد محمد الجماليه
309 محمد خالد محمود شادوحي
310 محمد رافت محمد الشواشره
311 محمد زايد عبد العزيز الخوالده
312 محمد زياد عبد الرحمن السلايطه
313 محمد سائد عبد الرحمن عبد القادر
314 محمد طلال محمد سماره
315 محمد ظاهر سليمان حراحشه
316 محمد عبد الكريم عواد الزواهره
317 محمد عبد الكريم هلال الزيود
318 محمد عبد الله سودان الزوايده
319 محمد عبد الله محمد النصير
320 محمد عصام عبد العزيز الخطيب
321 محمد علاء الدين عايد خليل
322 محمد عماد ابراهيم الطوال
323 محمد عماد عبد المجيد الذنيبات
324 محمد عواد عوض الشرعه
325 محمد فواز احمد وحشات
326 محمد ماجد علي الفطيمات
327 محمد منصور نزال الحمدون
328 محمد موسى محمد المراعيه
329 محمد نعيم محمد الكساسبه
330 محمد يوسف سليمان بني كنانه
331 محمود تركي ضاحي الزعبي
332 محمود محمد حسين السيوف
333 محمود محمد خليل الرصاعي
334 مرام نوفل فلاح بني خالد
335 مرح قدر ياسين الزواهره
336 مروان خالد وحش الشرفات
337 مروه علي سليمان العودات
338 مريم عبد الله مطيع العمامره
339 مريم فراج مقيذيع السعيديين
340 مصعب ميسره عبد السلام سلمان
341 معاذ احمد علي ارقيبات
342 معتز انور احمد بني ياسين
343 معتصم منصور عوده الشوشان
344 معن خالد محمد الزعبي
345 ملاك سليمان مضيف ابوجلقة
346 ملاك عصام عبد المهدي الرحيباوي
347 ملاك غسان علي المراغيه
348 ملاك مرجي عطيه الشرفات
349 منار نايف علي الدعيسات
350 منتصر احمد عوده المسيعدين
351 منذر حياة عبد المحسن
352 مؤيد محمد عيسى الرواضيه
353 مياده علي عوده المراعيه
354 ميس محمد احمد دعامسه
355 ميسم دحام شحاده الخالدي
356 ناصر عاهد سالم العجلوني
357 ندى حسن عوده الزلابيه
358 ندى عبد الله عارف السليتي
359 ندى محمد حمد النجادات
360 ندين حسين محمد الحسينات
361 نسيم احمد علي الدراوشه
362 نغم ابراهيم منصور الحقيل
363 نغم احمد عواد الثوابيه
364 نغم ايمن فلاح الديكه
365 نغم حسين عقيل المشاقبه
366 نغم سلمان نزال السميحيين
367 نغم عباس حمود الضمور
368 نغم عبد الله خلف الشرفات
369 نغم وصفي فرحان الشرعة
370 نهى عيد سويلم الزوايده
371 نوال محمد عيسى الرواجفه
372 نور الهدى اسماعيل ياسين العشيبات
373 نور فيصل ظاهر الزعارير
374 نيفين عبد الله دخيل الله السعيديين
375 هاشم مجول مثقال المهباش
376 هبة الله سالم عبد الله السرحان
377 هبه عايد محمد الشرفات
378 هبه عبد اللطيف محمد الخريشه
379 هبه مرزوق عواد الشرعه
380 هديل نضال حسين المفلح
381 همام عبد الله سالم الدراوشه
382 هيثم عوده سليمان ابو نوير
383 هيثم محمد غضيان بني خالد
384 ود محمد محمد المناجعه
385 وسام حسن عيد عمارات
386 وسام عرفات طه الفقراء
387 وسيم علي جميل العبيسات
388 وفاء صايل محمد السعيديين
389 ياسمين سامي جميل العلي
390 ياسين حسن احمد عنيزات
391 يحيى عبد الحافظ حسن القرعان
392 يزيد عدنان عبد الغني الجعافرة
393 يقين زهير محمد ابو زيتون
394 يقين محمود سالم الشطي
395 يمان هيثم خلف المسيب
396 يوسف سعود عيد السميحيين
397 يوسف سلامه سالم الغريب
398 يوسف محمد حسين النجادات
399 يونس احمد فلاح المزايدهة