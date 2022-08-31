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الأربعاء، 31-08-2022 09:34 ص

الإعلان عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

القوات المسلحة


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسمائهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

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ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

 

اسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر 9


اسماء الضباط وضباط الصف والافراد المستفيدين لدفعة شهر 9


 




 

 


 

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