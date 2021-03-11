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الخميس، 11-03-2021 04:31 م

الإعلان عن برنامج امتحانات التوجيهي النهائي

الثانوية-العامة
أرشيفية


الوكيل الإخباري – اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 بصورته النهائية.

وأشارت التربية إلى أنها اعتمدت الجدول الذي حصل على نسبة 85% من أصوات الطلبة في الاستفتاء الذي قامت به الوزارة على موقعها الإلكتروني .

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وأكدت التربية على تغير مدة الامتحان بالجدول النهائي عن الجدول المقترح ( 1 ) بحيث تكون ساعتين لمباحث الرياضيات لفروع العلمي والأدبي والشرعي، ومبحث اللغة العربية / تخصص للأدبي والشرعي.


كما تقرر أن تكون مدة الامتحان ساعة ونصف في مبحث العلوم الصناعية الخاصة للفرع الصناعي، والعلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي، والإنتاج النباتي للفرع الزراعي، وإنتاج الطعام وخدمته للفرع الفندقي والسياحي. . 

 






 




 

 


 

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