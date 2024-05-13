الإعلان عن تفاصيل منح دراسية للأردنيين

الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الاردنيين في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) بالإضافة برنامج الإقامة في الطب مقدمة من وزارة الخارجية ووزارة العلوم والتربية في جمهورية أذربيجان عن برنامج علييف الدولي لمنحة التعليم للعام الجامعي 2024/2025،



تشمل المنحة الدراسية:



تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري، تذاكر الطيران الدولية، تكاليف الإقامة والتسجيل، التأمين الطبي، والتأشيرة وتصريح الإقامة المؤقتة).



شروط التقديم:



ألا يزيد عمر الطالب عن (35) عاماً لبرامج البكالوريوس والطب العام، و (40) عامًا لبرنامج الدراسات العليا والإقامة الطبية، و (45) عاماً لبرنامج الدكتوراه.

حصول الطالب على علامة (40) في امتحان TOEFL و(5) في امتحان IELTS لبرنامج البكالوريوس.

حصول الطالب على علامة (50) في TOEFL و(5.5) في امتحان IELTS لبرنامج الدراسات العليا.

آلية تقديم الطلب:



المرحلة الأولى للتقديم: تعبئة نموذج التقديم حسب الأصول مع الوثائق المطلوبة وتسليمه بملف مغلق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية.

(تبدأ فترة تقديم الطلبات والوثائق وتسليمها للوزارة بتاريخ 13/5/2025 وتنتهي في تمام الساعة (3) ظهراً من يوم الخميس الموافق 16/5/2024).

المرحلة الثانية: بعد ترشيح الأسماء من قبل الوزارة يجب على الطالب التقديم من خلال موقع خدمة القبول المركزي للدراسة في أذربيجان (SIACAS) (portal.edu.az). خلال الفترة من 16/6/2025 وحتى تاريخ 1/7/2025.



ملاحظات:



يجب الا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها عن (90%) للالتحاق في برنامج البكالوريوس بتخصصي (الطب البشري) و (طب الاسنان).

ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة البكالوريوس للالتحاق في برنامج الماجستير.

ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة الماجستير للالتحاق في برنامج الدكتوراه.

الجامعات الأدرية المعترف بها لدى الوزارة.

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