الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس، بعد البحث بآلية دوام الجامعات في المملكة ، نتيجة لمُستجدات الوضع الوبائي في المملكة.
وكان ابو قديس ، أشار في وقت سابق أن التعليم في الجامعات سيكون بين خيارين وهما، الدراسة بالدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد والثاني استمرار التعليم عن بُعد فقط .
ويتم التباحث في هذا الشأن مع ذوي الاختصاص ، حيث انقسام الآراء في هذا الأمر ، ما بين مؤيد وما بين معارض .
وخلال أيام ، سيتم الإعلان عن السيناريو الذي سيتم اعتماده خلال المرحلة الحالية لدوام الجامعات.
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