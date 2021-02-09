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الثلاثاء، 09-02-2021 09:09 ص

بعد البحث في مستجدات الوضع الوبائي

الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس، بعد البحث بآلية دوام الجامعات في المملكة ، نتيجة لمُستجدات الوضع الوبائي في المملكة.

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وكان ابو قديس ، أشار في وقت سابق أن التعليم في الجامعات سيكون بين خيارين وهما، الدراسة بالدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد والثاني استمرار التعليم عن بُعد فقط .

 

ويتم التباحث في هذا الشأن مع ذوي الاختصاص ، حيث انقسام الآراء في هذا الأمر  ، ما بين مؤيد وما بين معارض .

 

وخلال أيام ، سيتم الإعلان عن السيناريو الذي سيتم اعتماده خلال المرحلة الحالية لدوام الجامعات.

 

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