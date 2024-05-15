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الأربعاء، 15-05-2024 01:07 م

الإعلان عن فرص عمل في جرش- تفاصيل

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في جرش.

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وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك"  "إنه يتوافر لدى مديرية عمل جرش وظائف للعمل في مشاريع إنشائية محددة المدة.


أولاً : مهندس مدني حديث التخرج عدد (1):-


الشروط المطلوبة :
1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).
2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .
3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.
4. إحضار شهادة عضوية النقابة.


ثانياً:  مهندس كهرباء حديث التخرج عدد (1). 


الشروط المطلوبة:


1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).


2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .


3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.


4. إحضار شهادة عضوية النقابة.


ثالثاً:  مهندس ميكانيك حديث التخرج عدد (1). 


الشروط المطلوبة :


1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).
2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .
3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.
4. إحضار شهادة عضوية النقابة.


رابعا : عمال عدد (10). 


خامسا: فنيين عدد (4). 


الشروط المطلوبة:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او شهادة تدريب من معهد التدريب المهني. 


2- أن لايزيد عمر المتقدم عن ( 50) سنه. 


3- ان يكون غير خاضع للضمان الإجتماعي. 

 

"الوثائق المطلوبة لجميع الشواغر"
1- صورة عن الهوية على الجهتين .
2- صورة عن المؤهل العلمي .
3- صورة عن الدورات التدريبية إن وجدت .
4- صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت . 
5- كشف حالة من الضمان الاجتماعي.
على من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة مديرية عمل جرش/ قسم التشغيل.


 




 

 


 

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