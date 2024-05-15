الإعلان عن فرص عمل في جرش- تفاصيل

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في جرش.



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وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" "إنه يتوافر لدى مديرية عمل جرش وظائف للعمل في مشاريع إنشائية محددة المدة.



أولاً : مهندس مدني حديث التخرج عدد (1):-



الشروط المطلوبة :

1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).

2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .

3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.

4. إحضار شهادة عضوية النقابة.



ثانياً: مهندس كهرباء حديث التخرج عدد (1).



الشروط المطلوبة:



1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).



2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .



3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.



4. إحضار شهادة عضوية النقابة.



ثالثاً: مهندس ميكانيك حديث التخرج عدد (1).



الشروط المطلوبة :



1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).

2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .

3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.

4. إحضار شهادة عضوية النقابة.



رابعا : عمال عدد (10).



خامسا: فنيين عدد (4).



الشروط المطلوبة:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او شهادة تدريب من معهد التدريب المهني.



2- أن لايزيد عمر المتقدم عن ( 50) سنه.



3- ان يكون غير خاضع للضمان الإجتماعي.

"الوثائق المطلوبة لجميع الشواغر"

1- صورة عن الهوية على الجهتين .

2- صورة عن المؤهل العلمي .

3- صورة عن الدورات التدريبية إن وجدت .

4- صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت .

5- كشف حالة من الضمان الاجتماعي.

على من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة مديرية عمل جرش/ قسم التشغيل.

