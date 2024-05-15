الإعلان عن فرص عمل في جرش- تفاصيل

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في جرش.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" "إنه يتوافر لدى مديرية عمل جرش وظائف للعمل في مشاريع إنشائية محددة المدة.
أولاً : مهندس مدني حديث التخرج عدد (1):-
الشروط المطلوبة :
1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).
2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .
3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.
4. إحضار شهادة عضوية النقابة.
ثانياً: مهندس كهرباء حديث التخرج عدد (1).
الشروط المطلوبة:
1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).
2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .
3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.
4. إحضار شهادة عضوية النقابة.
ثالثاً: مهندس ميكانيك حديث التخرج عدد (1).
الشروط المطلوبة :
1. أن يكون المتقدم حديث التخرج (تاريخ التخرج بعد 2021/1/1).
2. أن لا يكون المتقدم مستفيد من فرصة تشغيل أو تدريب أخرى سواء من برامج نقابة المهندسين أو برامج وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من أي جهة أخرى .
3. إحضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين الأردنيين.
4. إحضار شهادة عضوية النقابة.
رابعا : عمال عدد (10).
خامسا: فنيين عدد (4).
الشروط المطلوبة:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او شهادة تدريب من معهد التدريب المهني.
2- أن لايزيد عمر المتقدم عن ( 50) سنه.
3- ان يكون غير خاضع للضمان الإجتماعي.
"الوثائق المطلوبة لجميع الشواغر"
1- صورة عن الهوية على الجهتين .
2- صورة عن المؤهل العلمي .
3- صورة عن الدورات التدريبية إن وجدت .
4- صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت .
5- كشف حالة من الضمان الاجتماعي.
على من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة مديرية عمل جرش/ قسم التشغيل.