الإعلان عن قائمة القطاعات الأكثر تضررا بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، السبت، عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين أول من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان، إن القائمة تأتي "في ضوء القرارات الحكومية باستمرار العمل بالحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر اليومية خلال الأسبوع نتيجة لتطور الحالة الوبائية لفايروس كورونا في المملكة وزيادة أعداد الإصابات به ولتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية".



وأشار القطامين إلى أنه "تم إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر تشرين أول مراعاة لظروفها ولمساعدتها على تخطي الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها"، مؤكداً أن القائمة الشهرية يتم إصدارها بشكل دوري من خلال وزيري العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين وتعتمد من رئيس الوزراء.



وقال الوزير القطامين إن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا أصبحت على النحو التالي لشهر تشرين أول من العام الحالي :



1- المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2- منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

3- منشآت إستقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4- منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5- منشآت وسائط النقل العام.

6- منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

7- منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.

8- منشآت تأجير السيارات السياحية.

9- أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

10- الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

11- منشآت دور السينما والمسارح.

12- المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

13- قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

14- قطاع منتجات البحر الميت.

15- مكاتب الخدمات الجامعية.

16- مكاتب إصدار التأشيرات

17- مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

18- المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.

19- المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع.

20- المطاعم الشعبية والمقاهي.

21- المحلات في الأسواق الشعبية.

22- قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

23- البقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والألبان والأجيان وبيض المائدة.

24- منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.

25- منشآت المخابز ومحلات بيع الحلويات.

26- منشآت الصحف الورقية.

27- منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.

28- منشآت الأندية الصحية.

29- شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر.

30- منشآت الحضانات ورياض الأطفال.

31- منشآت المراكز التعليمية والثقافية.

32- منشآت مراكز تعليم السواقين.



