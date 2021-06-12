الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد الحصول على مطعوم فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والإداريين في جامعة عجلون الوطنية، جامعة البلقاء التطبيقية/كلية عجلون الجامعية، كلية لومينوس الجامعية، كلية العلوم التربوية/الأونروا.



وجاء في بيان الوزارة ، وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه، السبت :

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الرجاء من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة عجلون الوطنية، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية عجلون الجامعية، التوجه يوم بعد غد الاثنين الموافق 14 / 6 / 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم كلية عجلون الجامعية ،وذلك للحصول على مطعوم كورونا.



وأضاف " كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية لومينوس الجامعية ، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية العلوم التربوية/الأونروا التوجه يوم بعد غد الاثنين الموافق 14 / 6 / 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم كلية لومينوس الجامعية ،وذلك للحصول على مطعوم كورونا.



"يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف" ، وفق البيان .



واختتم البيان " بادر بالحصول على المطعوم وشارك معنا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي ستساعد في العودة قريباً بمشيئة الله للتعلم الوجاهي في الحرم الجامعي".