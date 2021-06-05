الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا للعاملين بالجامعات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد الحصول على مطعوم فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والإداريين في جامعة الأميرة سمية، والجامعة العربية المفتوحة ، وجامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية(البوليتيكنك)، وكلية الأميرة عالية الجامعية، وكلية عمان الجامعية)



وجاء في بيان وصل " الوكيل الإخباري" :

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الرجاء من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة الأميرة سمية التوجه يوم بعد غد الاثنين الموافق 7 / 6 / 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة الأردنية ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا.



كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتيكنك)، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية الأميرة عالية الجامعية التوجه يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 / 6 / 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة الأردنية ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس الكورونا.



وزاد البيان : كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعة العربية المفتوحة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية عمان الجامعية، التوجه يوم الثلاثاء القادم الموافق 8/ 6 / 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس الكورونا.

يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف.



وجاء في البيان :

بادر بالحصول على المطعوم وشارك معنا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا والتي ستساعد في العودة قريباً بمشيئة الله للتعلم الوجاهي في الحرم الجامعي.