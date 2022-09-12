الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2022 / 2023

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•موعد عقد الامتحان : يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 2022 وفقاً للترتيبات التالية:



•يبدأ الامتحان في تمام الساعة (11) الحادية عشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (1) الواحدة ظهراً.



•مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)

•يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.



•ملاحظات في غاية الأهمية:

-يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.



-الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

-على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.

- يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.



-تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.



ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.



للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: هنا

