الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 03:40 م

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نقاط طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية لطلبة الجامعات من أجل الاعتراض عليها؛ وذلك من خلال الرابط التالي:

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http://www.dsamohe.gov.jo/IGLSPntFirstRes2021/AskResult.aspx


وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي للوزارة مهند الخطيب،  إنه سيتم الإعلان عن النقاط المحتسبة لكل طالب ليتمكن من استعراض البيانات الأكاديمية والاقتصادية والنقاط المحتسبة، وإذا كان هناك أي خطأ يقوم الطلب بالاعتراض إلكترونيا مع وثائق معزّزة.

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