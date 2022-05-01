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الأحد، 01-05-2022 04:13 م

“الإغلاقات” في شوارع إربد تربك الحركة المرورية

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الوكيل الإخباري - أربكت الاغلاقات التي نفذتها بلدية اربد بعدد من الجزر الوسطية بشوارعها خلال اليومين الماضيين الحركة المرورية، مما تسبب باختناقات مرورية تستمر حتى ساعات الفجر الأولى.

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وحسب مواطنون ان الاغلاقات بدل ان تساهم في التخفيف من الازدحامات المرورية تسببت باختناقات وكان الأجدى من الجهات المعنية دراسة الاغلاقات المؤقتة قبل ان تشرع بإغلاق العديد من الفتحات في الجزر الوسطية.


ووفق المواطنين ان بعض الشوارع في الوسط التجاري أغلقت بشكل كامل أيضا بسبب تواجد مئات البسطات، حيث باتت تلك الشوارع مغلقة امام حركة السير، الامر الذي تسبب بازدياد الاختناقات المرورية.


وأشار عبدالله القاسم ان السائقين يضطرون الى البحث عن شوارع فرعية من اجل تفادي الوقوع في الزمة المرورية التي تمتد لساعات حتى تتمكن من الوصول الى وسط المدينة، مؤكدا ان الواقع المروري في مدينة اربد صعب وبالتالي يجب البحث عن آلية للحد من الازدحامات.


ولفت الى ان الاغلاقات في بعض الشوارع زادت من حجم المشكلة، وخصوصا في شارع الهاشمي وشارع الحصن، حيث يضطر السائق الى المسير من دوار القبة الى إشارة الملكية بمسافة زهاء 3 كيلو متر دون ان يتمكن من الانعطاف شمالا بسبب اغلاق الفتحات.


وقال المواطن سالم عبابنة ان الدخول الى الوسط التجاري في هذا الوقت مجازفة كبيرة نظرا للاختناقات المرورية الكبيرة التي تشهدها الأسواق في هذا الوقت، إضافة الى عدم توفر مواقف اصطفاف للمركبات.


وأشار الى ان شوارع اربد أصبحت ضيقة لا تتسع لحجم المركبات الكبيرة التي تدخل المدينة يوميا والتي تضاعفت اكثر من الف ضعف خلال السنوات الماضية، الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية إقامة انفاق وجسور بدلا من اللجوء الى اغلاق الفتحات التي باتت لا جدوى لها.


وقامت بلدية اربد الكبرى بإجراء تعديلات مرورية بسيطة في شارع الهاشمي وذلك بإغلاق جزء من الجزيرة الوسطية، بعد ان كثرت المخالفات الخطرة عليه ولم يعد يخدم حركة المركبات بالشكل المطلوب، كون المركبات القادمة من منطقة مجمع بشرى وسال ليس بإمكانها استخدام الفتحة التي كانت وسط الجزيرة، ولا تستطيع اكمال طريقها نحو الشمال واستعيض عن هذه الفتحة بواحدة أخرى امام مبنى البنك الإسلامي الجديد في شارع الهاشمي تؤدي خدمة افضل وتساهم بحركة اكثر انسيابية في المنطقة ومن شأنها تخفيف بعض الازدحامات المرورية في الشارع.


وفي سياق متصل قامت البلدية بالتنسيق مع قسم سير محافظة اربد بإغلاق “مؤقت” للجزيرة الوسطية الواقعة منتصف شارع الحصن والمؤدية غرباً باتجاه المدارس الإسلامية.


وحسب بيان للبلدية ان تلك الاغلاقات جاء بهدف ضمان انسيابية حركة المرور خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك على ان يتم اعادتها لوضعها السابق بعد انتهاء الازدحامات المرورية الكبيرة التي تشهدها المدينة أواخر الشهر الكريم.

 

الغد

 




 

 


 

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