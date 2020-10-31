السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الكويت: 6 وفيات و589 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

وفاة عامل وافد سقط بكسارة حجارة

بريطانيا: إغلاقات جديدة الأسبوع المقبل لوقف الانتشار السريع لكورونا

الإفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا للناس

مستشفى الأمير حمزة : 14 مصابا بكورونا في حالة حرجة

الحكومة تخفض اسعار البنزين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود

أمجد العضايلة يوضح حول منصبه الجديد

الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص




السبت، 31-10-2020 02:23 م

الإفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا للناس

10202024182254655362703


 الوكيل الاخباري - أكدت دائرة الإفتاء العام أن المصاب بمرض معدٍ (كالكورونا)، أو يشتبه بإصابته به، يحرم عليه مخالطة سائر الناس؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض إليهم، ما يترتب عليه الإضرار بهم بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام، وتعطيل مصالح العباد والبلاد.
اضافة اعلان

وقالت الدائرة في بيان اليوم السبت، إن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجر الصحيّ عند وجود الطّاعون الذي هو وباء معدٍ، فقال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه"، مؤكدة ان النّهي الوارد في الحديث حمله العلماء على التحريم، أي تحريم الدّخول في البلد الذي وقع فيه الوباء (الطاعون) وتحريم الخروج منه.

وبينت انه يُقاس كلّ وباءٍ معدٍ مثل (الكورونا) على الطاعون، فلا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، لأن ذلك يتسبب بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).

كما حرمت على المُصاب بالمرض المعدي أن يصلي في المسجد، أو أن يخالط الناس في أماكن تجمّعاتهم، ويعتبر آثما إن فعل ذلك، فإذا كانت رائحة البصل والثوم تسقط الجماعة عن المكلف، فكيف بمرضٍ معدِ قد يؤدي إلى الأذى أو الوفاة.

ودعت الدائرة وجوب التزام المصاب بالحجر الصحي والتوجيهات والتعليمات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، ومن باب الإفساد في الأرض قال الله تعالى: (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا).

واشارت إلى أن من لا يلتزم بالتعليمات يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة لمخالفته أمر الله تعالى ورسوله ومخالفته ولي الأمر الذي منعه من التجول والمخالطة، وأمره بذلك يحقق مصلحة للناس، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة كما يقرر الفقهاء وعقوبته يقدرها وليّ الأمر حسب الضرر الناتج.

واكدت ان كل من يتهاون في الحجر الصحي ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).

وأوجبت الدائرة شرعاً على من كان مصابًا بفيروس (كورونا) أو كان مشتبها بإصابته، أن يبادر إلى اتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه، من حجر وتجنيب الآخرين خطر العدوى، ومن خالف ذلك فهو آثم شرعاً مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، فإن نجا من العقوبة في الدنيا فلن ينجوَ منها في الآخرة ما لم يتب، وحسابه عند ربه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_10_08_12_42_41

الأميرة بسمة تنعى أطباء توفوا بسبب كورونا

ار

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

10202015184951524090400

وفاة عامل وافد سقط بكسارة حجارة

99

الحكومة تنفي فرض حظر تجول شامل لمدة يومين

9k2sclcq

تعليق الدوام بثلاث مدارس بالرمثا بسبب كورونا

249654

اغلاق بلدية الخالدية للتعقيم بعد إصابة موظف بكورونا

أخبار متعلقة
obidat

تعليمات هامة للأردنيين صادرة عن وزارة الصحة بسبب كورونا

10202020193758130712063

الكشف عن الخطر الذي يواجه الاردن بأزمة كورونا

1020205112116558417445

قرارات هامة وغرامات مالية من وزير التربية بشأن المدارس الحكومية والخاصة